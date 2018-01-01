Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Овадно: магазин ФОП Голуб, кафе „У Саші” с. Овадно: вул. Миру
Іваничівський район
1. 09:00-17:00
с. Тишковичі по вул. Провулок 5 1-28, вул. Провулок 3, вул. Тишковичівська 13-23, 27-39
2. 09:00-17:00 на території колишньої лікарні смт. Іваничі вул. Дружби
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 17:00
с.Ольшани, вул. Зої Космодемянської, пров. Зої Космодемянської.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
КТП-455 c.Прилуцьке
вул.Соборності
2. 8:30-16:30
КТП-116 м.Ківерці
вул.Шопена,буд.1-13/непарні/,буд.2-20/парні/,вул.Лисенка
Луцький район
1. 10:00 - 17:00
с/р с.Романів (клуб – с. Новокотів) с. Новокотів вул. Лугова, Зелена, Центральна, Новоселівська, Звірівська
2. 10:00 – 16:00 СГ „Урожай” (ферма №3 с. Антонівка), ФАП с. Антонівка, ФОП Юсюк О.М., ПП Смолка с. Антонівка
3. 09:30-16:00 ФОП Безух Петро Анатолійович, ФОП Сікора Роман Романович, Лаврівська сільська рада (ФАП) с. Лаврів вул. Першоготравня, Колгоспна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Магазин Софт-лайн, Кафе Княжий, СБУ м.Любомль вул. Н.Ужвій
2. 9:00-17:00
смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького
3. 9:00-17:00
с.Борки
4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада с.Забужжя
5. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада. Військова частина, Адмін. Приміщення Митниці, ЖД вокзал с.Лисняки, Красна Воля, Коцюри, Діброва, Рівне, Ягодин, Бережці, Висоцьк, Терехи, Старовойтово
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Залізниця, Лобна
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2. 9:00-17:00
с.Романів
3. 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
4. 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
смт Стара Вижівка вул Колгоспна, Володимирська, Польова, Козацька, Федорова. Пісочна, Підлісна
2. 10:00-17:00
с. Брунетівка
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
с. Овадно: магазин ФОП Голуб, кафе „У Саші” с. Овадно: вул. Миру
Іваничівський район
1. 09:00-17:00
с. Тишковичі по вул. Провулок 5 1-28, вул. Провулок 3, вул. Тишковичівська 13-23, 27-39
2. 09:00-17:00 на території колишньої лікарні смт. Іваничі вул. Дружби
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 17:00
с.Ольшани, вул. Зої Космодемянської, пров. Зої Космодемянської.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
КТП-455 c.Прилуцьке
вул.Соборності
2. 8:30-16:30
КТП-116 м.Ківерці
вул.Шопена,буд.1-13/непарні/,буд.2-20/парні/,вул.Лисенка
Луцький район
1. 10:00 - 17:00
с/р с.Романів (клуб – с. Новокотів) с. Новокотів вул. Лугова, Зелена, Центральна, Новоселівська, Звірівська
2. 10:00 – 16:00 СГ „Урожай” (ферма №3 с. Антонівка), ФАП с. Антонівка, ФОП Юсюк О.М., ПП Смолка с. Антонівка
3. 09:30-16:00 ФОП Безух Петро Анатолійович, ФОП Сікора Роман Романович, Лаврівська сільська рада (ФАП) с. Лаврів вул. Першоготравня, Колгоспна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
Магазин Софт-лайн, Кафе Княжий, СБУ м.Любомль вул. Н.Ужвій
2. 9:00-17:00
смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького
3. 9:00-17:00
с.Борки
4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада с.Забужжя
5. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада. Військова частина, Адмін. Приміщення Митниці, ЖД вокзал с.Лисняки, Красна Воля, Коцюри, Діброва, Рівне, Ягодин, Бережці, Висоцьк, Терехи, Старовойтово
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Залізниця, Лобна
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2. 9:00-17:00
с.Романів
3. 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
4. 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
смт Стара Вижівка вул Колгоспна, Володимирська, Польова, Козацька, Федорова. Пісочна, Підлісна
2. 10:00-17:00
с. Брунетівка
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