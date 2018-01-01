Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

с. Овадно: магазин ФОП Голуб, кафе „У Саші” с. Овадно: вул. Миру



Іваничівський район



1. 09:00-17:00

с. Тишковичі по вул. Провулок 5 1-28, вул. Провулок 3, вул. Тишковичівська 13-23, 27-39

2. 09:00-17:00 на території колишньої лікарні смт. Іваничі вул. Дружби



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 17:00

с.Ольшани, вул. Зої Космодемянської, пров. Зої Космодемянської.



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

КТП-455 c.Прилуцьке

вул.Соборності

2. 8:30-16:30

КТП-116 м.Ківерці

вул.Шопена,буд.1-13/непарні/,буд.2-20/парні/,вул.Лисенка



Луцький район



1. 10:00 - 17:00

с/р с.Романів (клуб – с. Новокотів) с. Новокотів вул. Лугова, Зелена, Центральна, Новоселівська, Звірівська

2. 10:00 – 16:00 СГ „Урожай” (ферма №3 с. Антонівка), ФАП с. Антонівка, ФОП Юсюк О.М., ПП Смолка с. Антонівка

3. 09:30-16:00 ФОП Безух Петро Анатолійович, ФОП Сікора Роман Романович, Лаврівська сільська рада (ФАП) с. Лаврів вул. Першоготравня, Колгоспна



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Магазин Софт-лайн, Кафе Княжий, СБУ м.Любомль вул. Н.Ужвій

2. 9:00-17:00

смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького

3. 9:00-17:00

с.Борки

4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада с.Забужжя

5. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада. Військова частина, Адмін. Приміщення Митниці, ЖД вокзал с.Лисняки, Красна Воля, Коцюри, Діброва, Рівне, Ягодин, Бережці, Висоцьк, Терехи, Старовойтово



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Залізниця, Лобна



місто Нововолинськ



1. 9:00-17:00

ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2. 9:00-17:00

с.Романів

3. 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.

4. 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.

с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.

с.Олександрівка водозабір.

с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.

с.Валер’янівка .

с.Рудня.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

смт Стара Вижівка вул Колгоспна, Володимирська, Польова, Козацька, Федорова. Пісочна, Підлісна

2. 10:00-17:00

с. Брунетівка











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00с. Овадно: магазин ФОП Голуб, кафе „У Саші” с. Овадно: вул. Миру1. 09:00-17:00с. Тишковичі по вул. Провулок 5 1-28, вул. Провулок 3, вул. Тишковичівська 13-23, 27-392. 09:00-17:00 на території колишньої лікарні смт. Іваничі вул. Дружби1.09:00 – 17:00с.Ольшани, вул. Зої Космодемянської, пров. Зої Космодемянської.1. 8:30-16:30КТП-455 c.Прилуцькевул.Соборності2. 8:30-16:30КТП-116 м.Ківерцівул.Шопена,буд.1-13/непарні/,буд.2-20/парні/,вул.Лисенка1. 10:00 - 17:00с/р с.Романів (клуб – с. Новокотів) с. Новокотів вул. Лугова, Зелена, Центральна, Новоселівська, Звірівська2. 10:00 – 16:00 СГ „Урожай” (ферма №3 с. Антонівка), ФАП с. Антонівка, ФОП Юсюк О.М., ПП Смолка с. Антонівка3. 09:30-16:00 ФОП Безух Петро Анатолійович, ФОП Сікора Роман Романович, Лаврівська сільська рада (ФАП) с. Лаврів вул. Першоготравня, Колгоспна1. 9:00-17:00Магазин Софт-лайн, Кафе Княжий, СБУ м.Любомль вул. Н.Ужвій2. 9:00-17:00смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького3. 9:00-17:00с.Борки4. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада с.Забужжя5. 9:00-17:00 Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада. Військова частина, Адмін. Приміщення Митниці, ЖД вокзал с.Лисняки, Красна Воля, Коцюри, Діброва, Рівне, Ягодин, Бережці, Висоцьк, Терехи, Старовойтово1. 10:00-17:00с. Залізниця, Лобна1. 9:00-17:00ЦМЛ, хірургічний корпус м.Нововолинськ1. 9:00-17:00 с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2. 9:00-17:00с.Романів3. 9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче вул.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.4. 9:00-17:00 м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.с.Олександрівка водозабір.с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище вул.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.с.Валер’янівка .с.Рудня.1. 10:00-17:00смт Стара Вижівка вул Колгоспна, Володимирська, Польова, Козацька, Федорова. Пісочна, Підлісна2. 10:00-17:00с. Брунетівка

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