У Луцьку - змагання серед спортсменів з вадами зору





Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» повідомляє, що 21 – 30 березня 2018 року у Луцьку відбудеться чемпіонат України з шашок - 64 серед спортсменів з вадами зору.



У цих змаганнях братиме участь 52 спортсмени з 24 областей та Києва. Головним суддею змагань призначили Миколу Проскуровського м. Луцьк ).



Чемпіонат відбудеться у спортивно-розважальному комплексі «Адреналін Сіті» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться чемпіонат України з шашок серед спортсменів з вадами зору.Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» повідомляє, що 21 – 30 березня 2018 року у Луцьку відбудеться чемпіонат України з шашок - 64 серед спортсменів з вадами зору.У цих змаганнях братиме участь 52 спортсмени з 24 областей та Києва. Головним суддею змагань призначилим. Луцьк ).Чемпіонат відбудеться у спортивно-розважальному комплексі «Адреналін Сіті» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.

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