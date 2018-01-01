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У Луцьку - змагання серед спортсменів з вадами зору

У Луцьку - змагання серед спортсменів з вадами зору
У Луцьку відбудеться чемпіонат України з шашок серед спортсменів з вадами зору.

Волинський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» повідомляє, що 21 – 30 березня 2018 року у Луцьку відбудеться чемпіонат України з шашок - 64 серед спортсменів з вадами зору.

У цих змаганнях братиме участь 52 спортсмени з 24 областей та Києва. Головним суддею змагань призначили Миколу Проскуровського м. Луцьк ).

Чемпіонат відбудеться у спортивно-розважальному комплексі «Адреналін Сіті» за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1.


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Теги: шашки, спорт, змагання
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