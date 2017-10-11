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З'явилось відео аварії за участі поліцейського авто у Ківерцях

З'явилось відео аварії за участі поліцейського авто у Ківерцях
З'явилось відео, як у Ківерцях поліцейське авто врізалось у стовп.

Відео виклали на ютуб-каналі.

Нагадаємо, аварія трапилась 21 лютого, в обідню пору.

Очевидці повідомляли, що авто поліції не пропустило «Mercedes Vito».

«Їхали на червоне з мигалками і сереною», – йшлось у повідомленні.



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Теги: ДТП, Ківерці, поліція
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