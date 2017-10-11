З'явилось відео аварії за участі поліцейського авто у Ківерцях





Відео виклали на



Нагадаємо, аварія трапилась 21 лютого, в обідню пору.



Очевидці повідомляли, що авто поліції не пропустило «Mercedes Vito».



«Їхали на червоне з мигалками і сереною», – йшлось у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З'явилось відео, як у Ківерцях поліцейське авто врізалось у стовп.Відео виклали на ютуб-каналі. Нагадаємо, аварія трапилась 21 лютого, в обідню пору.Очевидці повідомляли, що авто поліції не пропустило «Mercedes Vito».«Їхали на червоне з мигалками і сереною», – йшлось у повідомленні.

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