Радянські прапори на параді в Кривому Розі: поліція відкрила кримінал





Про це повідомляє



За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).



Справу розслідує міський відділ поліції.



Нагадаємо, 22 лютого військові Національної гвардії



За цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.

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