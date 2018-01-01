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Радянські прапори на параді в Кривому Розі: поліція відкрила кримінал

Радянські прапори на параді в Кривому Розі: поліція відкрила кримінал
Поліція відкрила провадження через парад Національної гвардії з використанням радянських прапорів у Кривому Розі.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

За даними поліції, провадження відкрите за частиною 1 статті 436-1 Кримінального кодексу (виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів).

Справу розслідує міський відділ поліції.

Нагадаємо, 22 лютого військові Національної гвардії пройшлися парадом Кривим Рогом, тримаючи в руках червоні прапори зі схрещеними серпом і молотом та написом "За нашу советскую родину!" Захід проводився з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників.

За цим фактом командувач Нацгвардії призначив службове розслідування.

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Теги: Нацгвардія, Національна гвардія, парад, кримінал
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