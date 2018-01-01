Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 лютого





У Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах висока ймовірність мокрого снігу за даними Sinoptik.ua. У Любешові, Ковелі, Світязі — без опадів. Температура повітря вночі близько -22…-15 градусів, удень – -13…-10. Вітер східний і північно-східний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах висока ймовірність мокрого снігу за даними Sinoptik.ua. У Любешові, Ковелі, Світязі — без опадів. Температура повітря вночі близько -22…-15 градусів, удень – -13…-10. Вітер східний і північно-східний, 1-7 м/с. До середини тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — сніг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію