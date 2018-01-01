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У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО

У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
97 випускників Зимової школи бізнесу Луцького НТУ отримали сертифікати.

Це відбулося 26 лютого у сесійній залі Волинської обласної ради.

Учні старших класів з Волині та Рівненщини протягом 3-ьох днів мали змогу відчути себе справжніми студентами та дізнались основи предметів, які потрібно знати майбутнім бізнесменам.

Ректор Луцького НТУ Петро Савчук у вітальному слові виразив сподівання, що ці сертифікати допоможуть їм у професійному рості.

«Власне цей проект є більш практичним, аніж теоретичним. Я впевнений, що ці вміння та навички, які ви отримали допоможуть вам на етапі вступу до вищого навчального закладу. Маю надію, що ми будемо надалі з вами бачитись в стінах Луцького національного технічного університету», - зазначив він та подякував майбутнім абітурієнтам за активну участь.

Опісля виступів інших посадовців вишу відбулося вручення сертифікатів випускникам Школи бізнесу.

Ректор ЛНТУ Петро Савчук
Ректор ЛНТУ Петро Савчук
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО



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Теги: ЛНТУ
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