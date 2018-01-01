У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО
Сьогодні, 17:30
97 випускників Зимової школи бізнесу Луцького НТУ отримали сертифікати.
Це відбулося 26 лютого у сесійній залі Волинської обласної ради.
Учні старших класів з Волині та Рівненщини протягом 3-ьох днів мали змогу відчути себе справжніми студентами та дізнались основи предметів, які потрібно знати майбутнім бізнесменам.
Ректор Луцького НТУ Петро Савчук у вітальному слові виразив сподівання, що ці сертифікати допоможуть їм у професійному рості.
«Власне цей проект є більш практичним, аніж теоретичним. Я впевнений, що ці вміння та навички, які ви отримали допоможуть вам на етапі вступу до вищого навчального закладу. Маю надію, що ми будемо надалі з вами бачитись в стінах Луцького національного технічного університету», - зазначив він та подякував майбутнім абітурієнтам за активну участь.
Опісля виступів інших посадовців вишу відбулося вручення сертифікатів випускникам Школи бізнесу.
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Це відбулося 26 лютого у сесійній залі Волинської обласної ради.
Учні старших класів з Волині та Рівненщини протягом 3-ьох днів мали змогу відчути себе справжніми студентами та дізнались основи предметів, які потрібно знати майбутнім бізнесменам.
Ректор Луцького НТУ Петро Савчук у вітальному слові виразив сподівання, що ці сертифікати допоможуть їм у професійному рості.
«Власне цей проект є більш практичним, аніж теоретичним. Я впевнений, що ці вміння та навички, які ви отримали допоможуть вам на етапі вступу до вищого навчального закладу. Маю надію, що ми будемо надалі з вами бачитись в стінах Луцького національного технічного університету», - зазначив він та подякував майбутнім абітурієнтам за активну участь.
Опісля виступів інших посадовців вишу відбулося вручення сертифікатів випускникам Школи бізнесу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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