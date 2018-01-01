У Луцьку отримали сертифікати майбутні бізнесмени. ФОТО

Ректор ЛНТУ Петро Савчук

97 випускників Зимової школи бізнесу Луцького НТУ отримали сертифікати.Це відбулося 26 лютого у сесійній залі Волинської обласної ради.Учні старших класів з Волині та Рівненщини протягом 3-ьох днів мали змогу відчути себе справжніми студентами та дізнались основи предметів, які потрібно знати майбутнім бізнесменам.Ректор Луцького НТУу вітальному слові виразив сподівання, що ці сертифікати допоможуть їм у професійному рості.«Власне цей проект є більш практичним, аніж теоретичним. Я впевнений, що ці вміння та навички, які ви отримали допоможуть вам на етапі вступу до вищого навчального закладу. Маю надію, що ми будемо надалі з вами бачитись в стінах Луцького національного технічного університету», - зазначив він та подякував майбутнім абітурієнтам за активну участь.Опісля виступів інших посадовців вишу відбулося вручення сертифікатів випускникам Школи бізнесу.