Автор – боягуз: ветеран про ініціатора знесення обеліску на луцькому меморіалі. ВІДЕО





Наскільки реальним є виконання владою такого прохання, йдеться в сюжеті



«Привід для цього є. Це Олександр Булавін, голова обласної організації ветеранів України.



Меморіальний комплекс має статус пам’ятки історії та культури національного значення. Тому будь-які роботи мають узгоджуватися із профільним міністерством.



«Меморіал знаходиться під охороною держави, тому, коли писався і коли приймався закон про декомунізацію, коли його уважно читати, є там декілька статей. Відповідно до цього закону, поховання або меморіали, які споруджені на похованнях воїнів Великої Вітчизняної, Другої світової війни, вони не підлягають процесу декомунізації. Тому говорити про знесення в рамках декомунізації окремих складових меморіалу, це є не зовсім правильно, а навіть безглуздо», – пояснює кандидат історичних наук Оксана Сущук.



Обеліск слави, де відривається плитка, нині становить загрозу для життя людей. «Луцька міська рада займається прибиранням цієї території, ми прибираємо, косимо траву, доглядаємо цю територію. Але Луцька міська рада не має права змінити хоч один пам’ятник, не має права змінити назву і не має права робити якісь ремонтні роботи без дозволу Кабінету Міністрів. Відповідно, це – функція обласної державної адміністрації», – каже Григорій Пустовіт.



«Відповідні документи нам на погодження не давали. До відома нас не ставлять, оскільки балансоутримувач – Луцька міська рада. Повноваження перейменовувати меморіал має виключно Кабінет Міністрів України, оскільки це – пам’ятка національного значення», – переконує Валерій Дмитрук, начальник управління культури Волинської ОДА.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сайті Єдиної системи місцевих петицій Луцької міської ради лучанин зареєстрував прохання демонтувати 40-метровий обеліск на меморіальному комплексі «Вічна слава» обласного центру.Наскільки реальним є виконання владою такого прохання, йдеться в сюжеті Суспільного Волині «Привід для цього є. Це рішення Львівської міської ради про знесення найбільшого меморіалу на Західній Україні. Автор цього, так би мовити, оригінального звернення – це, по-перше, провокатор, а, по-друге, боягуз, тому що він не підписався своїм справжнім прізвищем», – каже, голова обласної організації ветеранів України.Меморіальний комплекс має статус пам’ятки історії та культури національного значення. Тому будь-які роботи мають узгоджуватися із профільним міністерством.«Меморіал знаходиться під охороною держави, тому, коли писався і коли приймався закон про декомунізацію, коли його уважно читати, є там декілька статей. Відповідно до цього закону, поховання або меморіали, які споруджені на похованнях воїнів Великої Вітчизняної, Другої світової війни, вони не підлягають процесу декомунізації. Тому говорити про знесення в рамках декомунізації окремих складових меморіалу, це є не зовсім правильно, а навіть безглуздо», – пояснює кандидат історичних наукОбеліск слави, де відривається плитка, нині становить загрозу для життя людей. «Луцька міська рада займається прибиранням цієї території, ми прибираємо, косимо траву, доглядаємо цю територію. Але Луцька міська рада не має права змінити хоч один пам’ятник, не має права змінити назву і не має права робити якісь ремонтні роботи без дозволу Кабінету Міністрів. Відповідно, це – функція обласної державної адміністрації», – каже«Відповідні документи нам на погодження не давали. До відома нас не ставлять, оскільки балансоутримувач – Луцька міська рада. Повноваження перейменовувати меморіал має виключно Кабінет Міністрів України, оскільки це – пам’ятка національного значення», – переконує, начальник управління культури Волинської ОДА.

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