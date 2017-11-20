Волинське підприємство змушують повернути орендовану земельну ділянку

На Волині через суд вимагають від господарського товариства повернення земельної ділянки на користь держави.Так, з товариства «Сіаль» вимагають повернути земельну ділянку, на якій знаходиться родовище пісків, оскільки закінчився термін дії договору оренди, - інформує прес-служба прокуратури області.У задоволенні позову про визнання договору недійсним суди всіх інстанції, у тому числі Рівненський апеляційний господарський суд та Вищий господарський суд України, товариству минулоріч відмовили.Позаяк недійсним договір не визнавався, він є обов’язковим для виконання сторонами правочину, й прокурори в суді наполягатимуть на поверненні земельної ділянки у володіння та користування держави.