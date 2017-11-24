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Звільнився очільник управління юстиції на Волині

Звільнився очільник управління юстиції на Волині
Звільнили начальника головного територіального управління юстиції на Волині Валентина Кухарика.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

«Відповідно до наказу Міністерства юстиції начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області Кухарика Валентина Івановича звільнено з посади за власним бажанням з 26 лютого 2018 року, відповідно до частини другої статті 86 Закону України «Про державну службу».

Наразі виконання обов’язків начальника територіального управління юстиції покладено на Філюка Сергія Петровича, першого заступника начальника Головного територіального управління юстиції у Волинській області», - йдеться у повідомленні.

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Теги: міністерство юстинцій, Валентин Кухарик
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