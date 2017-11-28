На Волині «накрили» торговців наркотиків

Троє волинян займались продажем амфетаміну.Так, викрили діяльність трьох волинян та мешканця Житомира, які упродовж вересня 2017 року – лютого 2018 року вчиняли наркозлочини на території двох областей, налагодивши схему незаконного збуту амфетаміну та опію, - інформує прес-служба прокуратури області.Правоохоронцями встановлені факти незаконних оборудок із психотропами, вчинені 37-річним раніше судимим лучанином, його 31-річною спільницею, 49-річним житомирянином та 28-річним уродженцем села Забороль Луцького району.За результатами проведення обшуків у фігурантів провадження на Волині та Житомирщині працівниками поліції вилучено понад 100 г наркотичних засобів і психотропних речовин, що є особливо великим розміром.Усім чотирьом громадянам повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, у особливо великих розмірах (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 307, ч.3 ст. 307 КК України) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 днів.Триває досудове розслідування.