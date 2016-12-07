«Зупиніть втручання в нашу роботу!» Звернення волинських суддів





26 лютого в приміщенні суду відбулись позачергові збори суддів Волинського окружного адміністративного суду, на яких було обговорено події, що мали місце в приміщенні Волинського окружного адміністративного суду 23 лютого, - йдеться в публікації на сайті "Судова влада України".



Зборами суддів було прийнято рішення, текст якого публікуємо в повному обсязі:





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