«Зупиніть втручання в нашу роботу!» Звернення волинських суддів
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Судді Волинського окружного адміністративного суду розцінюють дії прокуратури та поліції під час обшуків 25 лютого, як втручання в незалежність судової системи.
26 лютого в приміщенні суду відбулись позачергові збори суддів Волинського окружного адміністративного суду, на яких було обговорено події, що мали місце в приміщенні Волинського окружного адміністративного суду 23 лютого, - йдеться в публікації на сайті "Судова влада України".
Зборами суддів було прийнято рішення, текст якого публікуємо в повному обсязі:
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26 лютого в приміщенні суду відбулись позачергові збори суддів Волинського окружного адміністративного суду, на яких було обговорено події, що мали місце в приміщенні Волинського окружного адміністративного суду 23 лютого, - йдеться в публікації на сайті "Судова влада України".
Зборами суддів було прийнято рішення, текст якого публікуємо в повному обсязі:
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