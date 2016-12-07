вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Зупиніть втручання в нашу роботу!» Звернення волинських суддів

«Зупиніть втручання в нашу роботу!» Звернення волинських суддів
Судді Волинського окружного адміністративного суду розцінюють дії прокуратури та поліції під час обшуків 25 лютого, як втручання в незалежність судової системи.

26 лютого в приміщенні суду відбулись позачергові збори суддів Волинського окружного адміністративного суду, на яких було обговорено події, що мали місце в приміщенні Волинського окружного адміністративного суду 23 лютого, - йдеться в публікації на сайті "Судова влада України".

Зборами суддів було прийнято рішення, текст якого публікуємо в повному обсязі:


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинський окружний адміністративний суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
У Луцьку міську раду з 1 березня - вхід за перепустками
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 лютого
Сьогодні, 19:00
У луцькому дитсадку захворіло 18 дітей, батьки підозрюють отруєння
Сьогодні, 18:41
«Зупиніть втручання в нашу роботу!» Звернення волинських суддів
Сьогодні, 18:21
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
Сьогодні, 18:16
В Україні заборонили вакцину від кору, яка упакована в Росії
Сьогодні, 18:12
Схожі новини
У волинському суді обурені обшуком. Кажуть, що силовики погрожували та тиснули У волинському суді обурені обшуком. Кажуть, що силовики погрожували та тиснули
25 лютий, 20:32
Стало відомо, у скільки обійдеться ремонт Волинського адмінсуду Стало відомо, у скільки обійдеться ремонт Волинського адмінсуду
07 грудень, 2016, 23:36
Біля Волинського адмінсуду повісили «суддю». ФОТО Біля Волинського адмінсуду повісили «суддю». ФОТО
13 квітень, 2016, 17:43
Через суд намагається поновитись неатестований екс-даішник. ФОТО Через суд намагається поновитись неатестований екс-даішник. ФОТО
13 квітень, 2016, 14:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанка виграла приз вартістю 50 тисяч гривень. ФОТО
Сьогодні, 15:47
 1
Степан Івахів: «Політичні сили у Верховній Раді чубляться, бо вже живуть виборами»
Сьогодні, 13:36
 1
Як добре ви знаєте Любешівський район. ТЕСТ
25 лютий, 21:37
 1
Ігор Лапін: Необхідно гуртуватись навколо президентського законопроекту про антикорупційний суд
Сьогодні, 20:13
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 27 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8