На Волині на заправці горіла фура





Вантажівка зайнялася через несправність електричної системи, - пише в



У понеділок, 26 лютого, о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автозаправці поблизу митниці загорілася фура. На виклик виїхав екіпаж рятувальників із Старовойтова.



«Завдяки злагодженій і професійній роботі добровільної пожежної дружини АЗС, займання ліквідували за допомогою вогнегасника ВП-100», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук. – Вогнем пошкоджено моторний відсік, електропроводку».



До речі, у вантажівці перевозили машинне масло. Тому дорогоцінною була кожна хвилина.

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