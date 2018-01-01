На Волині на заправці горіла фура
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Біля митного пункту пропуску «Ягодин» на автозаправці горіла фура з машинним маслом.
Вантажівка зайнялася через несправність електричної системи, - пише в Район.Любомль.
У понеділок, 26 лютого, о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автозаправці поблизу митниці загорілася фура. На виклик виїхав екіпаж рятувальників із Старовойтова.
«Завдяки злагодженій і професійній роботі добровільної пожежної дружини АЗС, займання ліквідували за допомогою вогнегасника ВП-100», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук. – Вогнем пошкоджено моторний відсік, електропроводку».
До речі, у вантажівці перевозили машинне масло. Тому дорогоцінною була кожна хвилина.
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Вантажівка зайнялася через несправність електричної системи, - пише в Район.Любомль.
У понеділок, 26 лютого, о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автозаправці поблизу митниці загорілася фура. На виклик виїхав екіпаж рятувальників із Старовойтова.
«Завдяки злагодженій і професійній роботі добровільної пожежної дружини АЗС, займання ліквідували за допомогою вогнегасника ВП-100», – повідомив головний інспектор Любомльського РВ ДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук. – Вогнем пошкоджено моторний відсік, електропроводку».
До речі, у вантажівці перевозили машинне масло. Тому дорогоцінною була кожна хвилина.
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