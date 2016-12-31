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На початку березня морози на Волині посиляться

На початку березня морози на Волині посиляться
Сьогодні, в ніч з 26 на 27 лютого, буде незвично морозна ніч – до 25 градусів нижче нуля опуститься стовпчик термометра у Волинській області.

В Луцьку морозець вночі сягатиме позначки -20… -22 градусів нижче нуля, - пише Конкурент.

Впродовж наступних кількох днів мороз дещо послабшає, - розповіла завідувач сектору метеорологічних прогнозів Волинського центру з гідрометеорології Валентина Набока. Це пов'язане з тим, що очікують на опади.

А ось початок весни на Волині буде знову морозним. 1 та 2 березня очікується до 17-22 градусів морозу. Ймовірно холод протримається до 4-5 березня, а далі настане помітне потепління. Утім, прогнозують, що перший місяць весни буде характеризуватися частою зміною температури.

Зі слів Валентини Набоки такий холодний кінець лютого для Волині нетиповий. Відхилення від норми близько 8-9 градусів. Нині область перебуває в центрі переміщення холодного арктичного повітря.


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Теги: мороз, Волинь
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