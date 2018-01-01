З’явилося відео спецоперації у Волинському адмінсуді

Опис запису з камери відеоспостереження №14, що фіксує праве крило другого поверху, у тому числі:



Опис запису з камери відеоспостереження №10, що фіксує вхід в приміщення суду (турнікет) та сходи, що ведуть на другий поверх суду.



У мережі з’явилося відео із камер спостереження, на якому зафіксовано, яку приміщенні Волинського окружного адміністративного суду.Відео опублікували на сайті суду.«Розміщуємо відеозапис подій, що відбулись в приміщенні Волинського окружного адміністративного суду 23 лютого 2018 року (запис з камер відеоспостереження, встановлених в приміщенні суду)», - йдеться у повідомленні.Також у суді опублікували власне тлумачення подій, зафіксованих на відео:- вхід в приймальню голови суду /на зображенні - двері справа/,- запасний вихід з кабінету голови суду /на зображенні - двері прямо/,- вхід в приміщення для зберігання інвентарю /на зображенні – перші двері зліва/,- вхід в каб.№22 до помічників суддів (через який здійснюється вхід до кабінету судді №23 та кабінету суддів №21) /на зображенні – другі двері зліва/:14 год. 26 хв. 28 с. – невідомі особи в кількості 8-10 осіб забігають в приймальню голови суду /на зображенні - двері справа/;14 год. 26 хв. 42 с. – зафіксовано як вибивають з середини двері - запасний вихід з кабінету голови суду /на зображенні - двері прямо/ і в той же час частина осіб з приймальні теж біжить до цих дверей;14 год. 26 хв. 45 с. - частина осіб забігли в каб.№22 до помічників суддів /на зображенні – другі двері зліва/, через який проникли в кабінет №23, вибивши двері , та в кабінет №21, який на той час був відчинений;14 год. 27 хв. 01 с. – одна особа намагається виламати двері в приміщення для зберігання інвентарю /на зображенні – перші двері зліва/, внаслідок чого виламано дверну ручку;з 14 год. 27 хв. 07 с. до 14 год. 27 хв. 11 с. – зафіксовано як один з цих осіб відкриває двері шафи для одягу, що знаходиться в приміщенні, суміжному з кабінетом голови суду та санвузлом /на зображенні - двері прямо/. В подальшому під час проведення офіційних слідчих дій в даній шафі було виявлено грошові кошти;в 14 год. 27 хв. 27 с. - в приміщення, суміжне з кабінетом голови суду та санвузлом /на зображенні - двері прямо/ особа, яка відкривала двері шафи для одягу знову повертається в супроводі з іншими особами;в 14 год. 28 хв. 34 с. – в приймальню голови суду /на зображенні - двері справа/ заходить особа з відеокамерою, на яку здійснювався запис слідчої дії.14 год. 26 хв. 05 с. – в приміщення заходять невідомі особи в кількості приблизно 15-20 осіб;14 год. 26 хв. 10 с. – зафіксовано як ці особи перестрибують через металевий турнікет;14 год. 26 хв. 22 с. - в приміщення заходить особа (далі по тексту - Особа 1) з відеокамерою, на яку здійснювався запис слідчої дії і залишається стояти біля турнікету, а інші особи продовжують перестрибувати через турнікет;з 14 год. 26 хв. 54 с. до 14 год. 28 хв. 19 с. - Особа 1 залишається стояти біля турнікету, незважаючи на те, що всі інші особи піднялись на другий поверх;14 год. 28 хв. 09 с. - Особа 1 переходить через турнікет;14 год. 28 хв. 14 с. - зафіксовано як двоє понятих піднімаються по сходам на другий поверх;14 год. 28 хв. 19 с. - Особа 1 піднімається по сходам на другий поверх.