Непослідовний «УКРОП» або чому в Луцьку не буде McDonalds

Євгеній Ткачук сказав учасникам організації авіалюбителів, що земельну ділянку, на якій вони пропонували облаштували сквер авіаторів, вже підготували до торгів і скасувати процедуру можна лише через суд. Але 23 лютого укропівець Ігор Поліщук зробив заяву, яка перечила словам Ткачука: міська рада розгляне проект рішення про зняття землі з торгів.



Цю розбіжність в словах колег по більшості зауважив колишній перший заступник міського голови Луцька Тарас Яковлев.



Він розповів, що в 2016 році входив у групу, що вела перемовини з інвесторами, які на згаданій ділянці планували відкрити ресторан всесвітньо відомої мережі McDonalds.



"McDonalds погодився ЛИШЕ на це місце, оскільки жодна інша земельна ділянка їх не зацікавила. Ми розглядали, McDonalds, як системного інвестора, який приходить всерйоз і надовго. А це і нові робочі місця, в першу чергу для молоді, і нормальні надходження до міського бюджету", - пригадує Тарас Яковлев.



"І ми вирішили що ця земля має йти на аукціон, на чесний продаж, щоб земельна ділянка була продана прозоро, а місто отримало від цього хороший дохід. При продажу земельної ділянки з аукціону її орієнтовна вартість склала б мінімум 800 грн за кв.м., а в цілому не менше 1 120 000 грн. за всю ділянку. А аукціон може збільшити її вартість", - продовжує екс-посадовець.



"Але найбільш дивно виглядає те, що тимчасова влада, яка намагається йти на вибори, навіть не намагається вести земельні справи прозоро. Вона вміє розбазарювати землю через мутні схеми, як у









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як відомо, три місяці тому член "укропівської" більшості в Луцькій міській радісказав учасникам організації авіалюбителів, що земельну ділянку, на якій вони пропонували облаштували сквер авіаторів, вже підготували до торгів і скасувати процедуру можна лише через суд. Але 23 лютого укропівецьзробив заяву, яка перечила словам Ткачука: міська рада розгляне проект рішення про зняття землі з торгів.Цю розбіжність в словах колег по більшості зауважив колишній перший заступник міського голови ЛуцькаВін розповів, що в 2016 році входив у групу, що вела перемовини з інвесторами, які на згаданій ділянці планували відкрити ресторан всесвітньо відомої мережі McDonalds."McDonalds погодився ЛИШЕ на це місце, оскільки жодна інша земельна ділянка їх не зацікавила. Ми розглядали, McDonalds, як системного інвестора, який приходить всерйоз і надовго. А це і нові робочі місця, в першу чергу для молоді, і нормальні надходження до міського бюджету", - пригадує Тарас Яковлев."І ми вирішили що ця земля має йти на аукціон, на чесний продаж, щоб земельна ділянка була продана прозоро, а місто отримало від цього хороший дохід. При продажу земельної ділянки з аукціону її орієнтовна вартість склала б мінімум 800 грн за кв.м., а в цілому не менше 1 120 000 грн. за всю ділянку. А аукціон може збільшити її вартість", - продовжує екс-посадовець."Але найбільш дивно виглядає те, що тимчасова влада, яка намагається йти на вибори, навіть не намагається вести земельні справи прозоро. Вона вміє розбазарювати землю через мутні схеми, як у випадку з землею на Глушець для помічника Андрія Козюри чи земель колишнього зеленого господарства для родичів Петрочука та Були під будівництво багатоповерхівок... Для того щоб оновити пам’ять тимчасової влади міста та їхніх партнерів депутатів перебіжчиків раджу передивитись сюжет з новин їхнього ж "Аверсу" від 11 листопада минулого року, де голова земельної комісії Євген Ткачук, говорить авіаторам, що відмінити рішення про виставлення землі на аукціон сама міська рада не може", - завершив свій допис Тарас Яковлев.

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