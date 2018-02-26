Екс-прем’єр Польщі заявив, що Бандера не винен у Волинській трагедії

Ян Ольшевський вважає, що поляки помилково звинувачують Степана Бандеру у трагедії на Волині.



Про це він заявив у розмові з Super Express, - пише



«Безсумнівно, для поляків він є малоприємною особою, його заяви на тему Польщі були дуже недружніми. Але я хотів би наголосити і серйозно подумати – ця людина не мала з Волинським злочином нічого спільного», - сказав Ольшевський.



За його словами, Волинська трагедія відбулась тоді, коли Бандера був ув’язнений німцями.



«Думаю, навіть якщо це обурить багатьох людей, якби Бандера міг тоді ухвалити рішення, то напевне злочину на Волині не сталося б. Він був мислячим політиком. Він знав, що після Сталінграда і поразки німців результат війни був відомий, а акт геноциду проти польського населення міг служити тільки одній стороні - радянській стороні. І це, безумовно, нашкодили б польській справі, як і українській», - зазначив колишній прем’єр Польщі.



Разом з тим Ольшевський заявив, що Бандера відповідальний за замах на керівника польського МВС, полковника Броніслава Перацького, за що він був засуджений до смертної кари.



Ольшевський додав, що Волинську трагедію треба пов’язувати з іменем Романа Шухевича. «Однак є потреба у поглиблених дослідженнях цієї теми. Також і про роль СРСР у цьому злочині», - заявив він.



Ян Ольшевський був на чолі польського уряду з 23 грудня 1991 до 5 червня 1992 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Колишній прем’єр-міністр Польщівважає, що поляки помилково звинувачуютьу трагедії на Волині.Про це він заявив у розмові з Super Express, - пише Європейська правда «Безсумнівно, для поляків він є малоприємною особою, його заяви на тему Польщі були дуже недружніми. Але я хотів би наголосити і серйозно подумати – ця людина не мала з Волинським злочином нічого спільного», - сказав Ольшевський.За його словами, Волинська трагедія відбулась тоді, коли Бандера був ув’язнений німцями.«Думаю, навіть якщо це обурить багатьох людей, якби Бандера міг тоді ухвалити рішення, то напевне злочину на Волині не сталося б. Він був мислячим політиком. Він знав, що після Сталінграда і поразки німців результат війни був відомий, а акт геноциду проти польського населення міг служити тільки одній стороні - радянській стороні. І це, безумовно, нашкодили б польській справі, як і українській», - зазначив колишній прем’єр Польщі.Разом з тим Ольшевський заявив, що Бандера відповідальний за замах на керівника польського МВС, полковника, за що він був засуджений до смертної кари.Ольшевський додав, що Волинську трагедію треба пов’язувати з іменем. «Однак є потреба у поглиблених дослідженнях цієї теми. Також і про роль СРСР у цьому злочині», - заявив він.Ян Ольшевський був на чолі польського уряду з 23 грудня 1991 до 5 червня 1992 року.

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