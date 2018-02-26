вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Екс-прем’єр Польщі заявив, що Бандера не винен у Волинській трагедії

Екс-прем’єр Польщі заявив, що Бандера не винен у Волинській трагедії
Колишній прем’єр-міністр Польщі Ян Ольшевський вважає, що поляки помилково звинувачують Степана Бандеру у трагедії на Волині.

Про це він заявив у розмові з Super Express, - пише Європейська правда.

«Безсумнівно, для поляків він є малоприємною особою, його заяви на тему Польщі були дуже недружніми. Але я хотів би наголосити і серйозно подумати – ця людина не мала з Волинським злочином нічого спільного», - сказав Ольшевський.

За його словами, Волинська трагедія відбулась тоді, коли Бандера був ув’язнений німцями.

«Думаю, навіть якщо це обурить багатьох людей, якби Бандера міг тоді ухвалити рішення, то напевне злочину на Волині не сталося б. Він був мислячим політиком. Він знав, що після Сталінграда і поразки німців результат війни був відомий, а акт геноциду проти польського населення міг служити тільки одній стороні - радянській стороні. І це, безумовно, нашкодили б польській справі, як і українській», - зазначив колишній прем’єр Польщі.

Разом з тим Ольшевський заявив, що Бандера відповідальний за замах на керівника польського МВС, полковника Броніслава Перацького, за що він був засуджений до смертної кари.

Ольшевський додав, що Волинську трагедію треба пов’язувати з іменем Романа Шухевича. «Однак є потреба у поглиблених дослідженнях цієї теми. Також і про роль СРСР у цьому злочині», - заявив він.

Ян Ольшевський був на чолі польського уряду з 23 грудня 1991 до 5 червня 1992 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Бандера, Польща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дістали ви вже зі своїм бандерою
Відповісти
Дістали поляки: злітають до Смоленська, а українцям знову вибачайся...
Відповісти
Вибір редактора
Непослідовний «УКРОП» або чому в Луцьку не буде McDonalds
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
У Луцьку міську раду з 1 березня - вхід за перепустками
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині увесь район хочуть перетворити на 1 ОТГ
26 лютий, 22:25
Тримаємо руку на пульсі, - Гунчик про морози на Волині
26 лютий, 22:06
Екс-прем’єр Польщі заявив, що Бандера не винен у Волинській трагедії
26 лютий, 21:43
Непослідовний «УКРОП» або чому в Луцьку не буде McDonalds
26 лютий, 21:31
З’явилося відео спецоперації у Волинському адмінсуді
26 лютий, 21:24
Схожі новини
Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся Волинянин, який 4 тижні тому зник в Польщі, знайшовся
25 лютий, 16:01
На Волині буде пам'ятний знак виселеним з Польщі українцям На Волині буде пам'ятний знак виселеним з Польщі українцям
22 лютий, 19:27
Польща не проти відправити своїх миротворців на Донбас Польща не проти відправити своїх миротворців на Донбас
22 лютий, 10:37
У Польщі через національність побили українців У Польщі через національність побили українців
20 лютий, 18:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На атракціони в луцькому парку чекають зміни
Сьогодні, 00:17
 1
Непослідовний «УКРОП» або чому в Луцьку не буде McDonalds
26 лютий, 21:31
 1
Лучанка виграла приз вартістю 50 тисяч гривень. ФОТО
26 лютий, 15:47
 1
Степан Івахів: «Політичні сили у Верховній Раді чубляться, бо вже живуть виборами»
26 лютий, 13:36
 1
Лозовський на волі. Луцького адвоката вдруге за два дні звільнили з-під варти у залі суду
Сьогодні, 08:02
 0
Медіа
відео
1/8