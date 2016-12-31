Тримаємо руку на пульсі, - Гунчик про морози на Волині

Ускладнення погодних умов на Волині прогнозують аж до середини наступного тижня.Про це йшлося сьогодні, 26 лютого, від час засідання оперативного штабу ДСНС в режимі відеоселекторного зв’язку, - повідомили у відділі інформаційної політики ОДА.Попри відсутність снігопадів, на Волинітриматиметься орієнтовно до середини наступного тижня. Зокрема температура опускатиметься до 17-20 градусів нижче нуля. Тому голова облдержадміністраціїнаголосив на координації, контролі та спільній роботі усіх служб.«Важливо, щоб цілодобово працювали регіональні штаби. Необхідно через управління служби надзвичайних ситуації повідомити райони про прогноз погоди та націлити їх на відповідну роботу. Координація роботи йде через обласну державну адміністрацію та службу надзвичайних ситуації. Працюють всі дотичні служби, в тому числі патрульні та національна поліція. Тримаємо руку на пульсі та координуємо роботу», - зазначив Гунчик.