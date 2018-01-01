Аварія в Луцьку: зіткнулися фура і Lanos
26 лютий, 22:47
У Луцьку на розі вулиць Глушець та Архітектора Метельницького не розминулися лековик ЗАЗ Lanos та фантажівка DAF на польській реєстрації.
ДТП сталася у понеділок, 26 лютого, близько 19:00, - повідомляє Волинь24.
ЗАЗ Lanos повертав з вулиці Архітектора Метельницького на Глушець. Тим часом по Глушець їхала фура. Її водій каже, що не помітив легковик, і вони зіткнулися.
Фура зупинилась за кілька десятків метрів від місця аварії
Пасажири і водій легковика запевняють, що водій вантажівки перевищував швидкість - їхав 80-90 км за годину.
Внаслідок аварії у ЗАЗ Lanos повністю розбита передня частина - бампер, фари та ін. У фури - лише подряпина.
Постраждалих у ДТП немає.
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ДТП сталася у понеділок, 26 лютого, близько 19:00, - повідомляє Волинь24.
ЗАЗ Lanos повертав з вулиці Архітектора Метельницького на Глушець. Тим часом по Глушець їхала фура. Її водій каже, що не помітив легковик, і вони зіткнулися.
Фура зупинилась за кілька десятків метрів від місця аварії
Пасажири і водій легковика запевняють, що водій вантажівки перевищував швидкість - їхав 80-90 км за годину.
Внаслідок аварії у ЗАЗ Lanos повністю розбита передня частина - бампер, фари та ін. У фури - лише подряпина.
Постраждалих у ДТП немає.
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Коментарі 1
У пасажира та водія - "Глаз как у орла"
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