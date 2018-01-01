Аварія в Луцьку: зіткнулися фура і Lanos





ДТП сталася у понеділок, 26 лютого, близько 19:00, - повідомляє



ЗАЗ Lanos повертав з вулиці Архітектора Метельницького на Глушець. Тим часом по Глушець їхала фура. Її водій каже, що не помітив легковик, і вони зіткнулися.



Фура зупинилась за кілька десятків метрів від місця аварії



Пасажири і водій легковика запевняють, що водій вантажівки перевищував швидкість - їхав 80-90 км за годину.



Внаслідок аварії у ЗАЗ Lanos повністю розбита передня частина - бампер, фари та ін. У фури - лише подряпина.



Постраждалих у ДТП немає.





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