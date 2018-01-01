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На Волині увесь район хочуть перетворити на 1 ОТГ

На Волині увесь район хочуть перетворити на 1 ОТГ
У межах Камінь-Каширського району на Волині можуть створити одну об’єднану територіальну громаду.

Про це йшлося сьогодні, 26 лютого, під час розширеного засідання колегії Камінь-Каширської РДА, - повідомили у райдержадміністрації

Начальник відділу містобудування та архітектури РДА Сергій Должко нагадав, що відповідно до Перспективного плану в районі передбачено п’ять об’єднаних громад на базі міста Каменя-Каширського, сіл Сошичне, Бузаки, Полиці, Пнівне, однак цей план не є догмою.

Радник із питань децентралізації Волинського центру розвитку місцевого самоврядування Оксана Урбан розповіла про переваги, які отримають громади після об’єднання, зазначивши, що фахівці Центру за потреби можуть надати відповідні консультації представникам громад та здійснити необхідні фінансові підрахунки.

Члени колегії вирішили пропонувати керівникам громад у місячний термін розглянути можливість формування єдиної об’єднаної територіальної громади в межах Камінь-Каширського району з центром у Камені-Каширському.


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Теги: децентралізація, ОТГ
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