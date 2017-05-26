На атракціони в луцькому парку чекають зміни





Що, як і коли чекати лучанам у новому сезоні, - пише Тетяна Грішина на шпальтах видання



Передусім, зміни не вимагають стартового багатомільйонного вкладення. Адже для цього потрібні щонайменше дві складові: дуже заможний інвестор та масовий заможний покупець. Практика свідчить, що невеликий Луцьк не має ані першого, ані другого. Через невеликий потік людей вкладати великі кошти бізнес не ризикне, адже інвестиція ризикує узагалі не окупитися. Ба більше, великий парк атракціонів не завершується новими каруселями, а тягне за собою інфраструктурні рішення: парковку, великий персонал тощо.



Та попри це, родзинки в парку з'являться. Принаймні на це сподівається колективне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки», яке напряму зацікавлене в цьому.



Більшість атракціонів є комунальним майном, а підприємство їх та територію бере у користування в місті. При чому термін користування надається на невеликий термін.



Загалом на території є 18 атракціонів, із них два не працюють – «Сонечко» та «Човники». Причина – технічні проблеми, які вирішити не можливо. Окрім цього, атракціони були не рентабельні, а «Човники» зняті з виробництва на заводах. Тож ці атракціони керівництво підприємства планує демонтувати, якщо експертиза підтвердить, що вони не підлягають ремонту. Також потрібена згода виконавчого комітету Луцької міської ради, адже це міське комунальне майно.



Інші 16 атракціонів технічно справні, однак остаточну оцінку щодо їхнього стану дасть зовнішня експертиза. Її проводять перед відкриттям сезону. При чому цей огляд відбувається за певних погодних умов, аби перевірити цілісність металу.



Директор підприємства Віталій Цапюк пояснює, що часто цілі вузли і частини конструкцій атракціонів замінено на нові. Тож вони служать ще із радянських часів за умов належного догляду. Наприклад, колесу огляду вже близько 40 років.



«Специфіка Луцька полягає у тому, що будь-який бізнесмен прогорить із закупкою нового багатомільйонного парку. Адже тут немає трафіку. Чекати 5, 10 чи 20 років бізнес не буде», – пояснює юрист підприємства Павло Цапюк.



Тож, виходячи з реалій, в КП вирішили передбачити закупівлю одного нового атракціону. Що саме це буде ще вирішують і приймають пропозицій від відвідувачів, вивчають громадську думку. Оскільки інвестиція масштабна, а процес виготовлення та встановлення конструкції займає час, то це оновлення у цьому сезоні не передбачається.



До слова, в Україні виготовляють каруселі лише два заводи – у Вінниці та Кременчуці.



Натомість хочуть додати дрібних «фішок», які оживлять парк та зроблять різноманітним дозвілля.



Якщо виконком дасть згоду на демонтаж застарілих атракціонів, що нині праворуч від входу до парку зі сторони головної алеї, то на вивільному місці планують розмістити локацію для амфітеатру та паркових ігор. У підприємстві кажуть про попередні домовленості з людьми, які готові зробити тут парковий волейбол, баскетбол.



Окремою фішкою, яка сподобалася відвідувачам фестивалю «Бандерштат» буде футбол у гігантських надувних кулях. Ця розвага є цікавим видовищем і водночас потребує майстерності від учасників.



Також у планах облаштувати середньовічне містечко, де буде тир для стрільби з лука та ристалище для боїв м'якими видами зброї, тематичні фотозони та майстер-класи.



Досі у парку ціна на квитки була від 15 до 25 гривень в залежності від віку відвідувача та самого атракціону. Чи піднімати їх далі в підприємстві ще не вирішили. Хоча витрати на електроенергію та запасні частини значно зросли.



За традицією парк ось вже скільки років про початок і завершення роботи парку сповіщає Гімн України. А ось щодо музичного супроводу решти часу у багатьох були нарікання. У підприємстві обіцяють ретельніше підібрати музичний супроводів.



Утім, важливішим питанням є проблема функціонування туалету. Попри те, що він розрахований на весь парк, його обслуговує колективне підприємство. Вбиральня вимагає підведення води. Однак після консультацій з міською радою, в КП дійшли висновку, що поки що проведення каналізації не на часі. Нечистоти звідси будуть вивозити.



Також у планах капітальний ремонт самого приміщення. В парку очікують, аби дали дозвіл на пробивання свердловини, щоб була вода для миття рук. Якщо це вдасться, то очікують на добудову відділу з літніми душами, бо це потрібно для проведення спортивних змагань та ігор.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Парк атракціонів у Центральному парку культури та відпочинку готується до змін у новому сезоні.Що, як і коли чекати лучанам у новому сезоні, - пишена шпальтах видання Конкурент Передусім, зміни не вимагають стартового багатомільйонного вкладення. Адже для цього потрібні щонайменше дві складові: дуже заможний інвестор та масовий заможний покупець. Практика свідчить, що невеликий Луцьк не має ані першого, ані другого. Через невеликий потік людей вкладати великі кошти бізнес не ризикне, адже інвестиція ризикує узагалі не окупитися. Ба більше, великий парк атракціонів не завершується новими каруселями, а тягне за собою інфраструктурні рішення: парковку, великий персонал тощо.Та попри це, родзинки в парку з'являться. Принаймні на це сподівається колективне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку імені Лесі Українки», яке напряму зацікавлене в цьому.Більшість атракціонів є комунальним майном, а підприємство їх та територію бере у користування в місті. При чому термін користування надається на невеликий термін.Загалом на території є 18 атракціонів, із них два не працюють – «Сонечко» та «Човники». Причина – технічні проблеми, які вирішити не можливо. Окрім цього, атракціони були не рентабельні, а «Човники» зняті з виробництва на заводах. Тож ці атракціони керівництво підприємства планує демонтувати, якщо експертиза підтвердить, що вони не підлягають ремонту. Також потрібена згода виконавчого комітету Луцької міської ради, адже це міське комунальне майно.Інші 16 атракціонів технічно справні, однак остаточну оцінку щодо їхнього стану дасть зовнішня експертиза. Її проводять перед відкриттям сезону. При чому цей огляд відбувається за певних погодних умов, аби перевірити цілісність металу.Директор підприємствапояснює, що часто цілі вузли і частини конструкцій атракціонів замінено на нові. Тож вони служать ще із радянських часів за умов належного догляду. Наприклад, колесу огляду вже близько 40 років.«Специфіка Луцька полягає у тому, що будь-який бізнесмен прогорить із закупкою нового багатомільйонного парку. Адже тут немає трафіку. Чекати 5, 10 чи 20 років бізнес не буде», – пояснює юрист підприємстваТож, виходячи з реалій, в КП вирішили передбачити закупівлю одного нового атракціону. Що саме це буде ще вирішують і приймають пропозицій від відвідувачів, вивчають громадську думку. Оскільки інвестиція масштабна, а процес виготовлення та встановлення конструкції займає час, то це оновлення у цьому сезоні не передбачається.До слова, в Україні виготовляють каруселі лише два заводи – у Вінниці та Кременчуці.Натомість хочуть додати дрібних «фішок», які оживлять парк та зроблять різноманітним дозвілля.Якщо виконком дасть згоду на демонтаж застарілих атракціонів, що нині праворуч від входу до парку зі сторони головної алеї, то на вивільному місці планують розмістити локацію для амфітеатру та паркових ігор. У підприємстві кажуть про попередні домовленості з людьми, які готові зробити тут парковий волейбол, баскетбол.Окремою фішкою, яка сподобалася відвідувачам фестивалю «Бандерштат» буде футбол у гігантських надувних кулях. Ця розвага є цікавим видовищем і водночас потребує майстерності від учасників.Також у планах облаштувати середньовічне містечко, де буде тир для стрільби з лука та ристалище для боїв м'якими видами зброї, тематичні фотозони та майстер-класи.Досі у парку ціна на квитки була від 15 до 25 гривень в залежності від віку відвідувача та самого атракціону. Чи піднімати їх далі в підприємстві ще не вирішили. Хоча витрати на електроенергію та запасні частини значно зросли.За традицією парк ось вже скільки років про початок і завершення роботи парку сповіщає Гімн України. А ось щодо музичного супроводу решти часу у багатьох були нарікання. У підприємстві обіцяють ретельніше підібрати музичний супроводів.Утім, важливішим питанням є проблема функціонування туалету. Попри те, що він розрахований на весь парк, його обслуговує колективне підприємство. Вбиральня вимагає підведення води. Однак після консультацій з міською радою, в КП дійшли висновку, що поки що проведення каналізації не на часі. Нечистоти звідси будуть вивозити.Також у планах капітальний ремонт самого приміщення. В парку очікують, аби дали дозвіл на пробивання свердловини, щоб була вода для миття рук. Якщо це вдасться, то очікують на добудову відділу з літніми душами, бо це потрібно для проведення спортивних змагань та ігор.

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