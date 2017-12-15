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Лучани штурмують «Волиньгаз» через відсутність платіжок

Лучани штурмують «Волиньгаз» через відсутність платіжок
Через технічні проблеми волинянам не прийшли платіжки за газ. Не знаючи, як заплатити за блакитне паливо, люди оббивають пороги Центрів обслуговування клієнтів «Волиньгазу».

Зокрема у центрі на проспекті Волі у Луцьку 26 лютого – аншлаг, - пише Волинь24.

Кілька десятків лучан сидять у черзі, аби встигнути заплатити за газ до 28 лютого. Кажуть, без платіжок заплатити за блакитне паливо у банку не можуть. Тому доводиться годинами сидіти у черзі у центрі обслуговування клієнтів.

У «Волиньгаз Збут» пояснюють, що платіжки не прийшли через технічні проблеми. Коли їх вирішать – поки невідомо.

Однак на підприємстві наголошують – платити за газ доведеться. І для цього необов’язково йти у центр обслуговування клієнтів. Мовляв, можна розрахуватись у банківських відділеннях або ж через онлайн-сервіси, заплативши таку ж суму, як і попереднього місяця.

Також у «Волиньгаз Збут» переконують – проблем із субсидіями не буде. Усі споживачі, які досі їх отримували, отримають їх і цього місяця.

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Теги: Волиньгаз
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