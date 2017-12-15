Лучани штурмують «Волиньгаз» через відсутність платіжок
Сьогодні, 00:51
Через технічні проблеми волинянам не прийшли платіжки за газ. Не знаючи, як заплатити за блакитне паливо, люди оббивають пороги Центрів обслуговування клієнтів «Волиньгазу».
Зокрема у центрі на проспекті Волі у Луцьку 26 лютого – аншлаг, - пише Волинь24.
Кілька десятків лучан сидять у черзі, аби встигнути заплатити за газ до 28 лютого. Кажуть, без платіжок заплатити за блакитне паливо у банку не можуть. Тому доводиться годинами сидіти у черзі у центрі обслуговування клієнтів.
У «Волиньгаз Збут» пояснюють, що платіжки не прийшли через технічні проблеми. Коли їх вирішать – поки невідомо.
Однак на підприємстві наголошують – платити за газ доведеться. І для цього необов’язково йти у центр обслуговування клієнтів. Мовляв, можна розрахуватись у банківських відділеннях або ж через онлайн-сервіси, заплативши таку ж суму, як і попереднього місяця.
Також у «Волиньгаз Збут» переконують – проблем із субсидіями не буде. Усі споживачі, які досі їх отримували, отримають їх і цього місяця.
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Зокрема у центрі на проспекті Волі у Луцьку 26 лютого – аншлаг, - пише Волинь24.
Кілька десятків лучан сидять у черзі, аби встигнути заплатити за газ до 28 лютого. Кажуть, без платіжок заплатити за блакитне паливо у банку не можуть. Тому доводиться годинами сидіти у черзі у центрі обслуговування клієнтів.
У «Волиньгаз Збут» пояснюють, що платіжки не прийшли через технічні проблеми. Коли їх вирішать – поки невідомо.
Однак на підприємстві наголошують – платити за газ доведеться. І для цього необов’язково йти у центр обслуговування клієнтів. Мовляв, можна розрахуватись у банківських відділеннях або ж через онлайн-сервіси, заплативши таку ж суму, як і попереднього місяця.
Також у «Волиньгаз Збут» переконують – проблем із субсидіями не буде. Усі споживачі, які досі їх отримували, отримають їх і цього місяця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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