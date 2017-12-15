Лучани штурмують «Волиньгаз» через відсутність платіжок





Зокрема у центрі на проспекті Волі у Луцьку 26 лютого – аншлаг, - пише



Кілька десятків лучан сидять у черзі, аби встигнути заплатити за газ до 28 лютого. Кажуть, без платіжок заплатити за блакитне паливо у банку не можуть. Тому доводиться годинами сидіти у черзі у центрі обслуговування клієнтів.



У «Волиньгаз Збут» пояснюють, що платіжки не прийшли через технічні проблеми. Коли їх вирішать – поки невідомо.



Однак на підприємстві наголошують – платити за газ доведеться. І для цього необов’язково йти у центр обслуговування клієнтів. Мовляв, можна розрахуватись у банківських відділеннях або ж через онлайн-сервіси, заплативши таку ж суму, як і попереднього місяця.



Також у «Волиньгаз Збут» переконують – проблем із субсидіями не буде. Усі споживачі, які досі їх отримували, отримають їх і цього місяця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через технічні проблеми волинянам не прийшли платіжки за газ. Не знаючи, як заплатити за блакитне паливо, люди оббивають пороги Центрів обслуговування клієнтів «Волиньгазу».Зокрема у центрі на проспекті Волі у Луцьку 26 лютого – аншлаг, - пише Волинь24 Кілька десятків лучан сидять у черзі, аби встигнути заплатити за газ до 28 лютого. Кажуть, без платіжок заплатити за блакитне паливо у банку не можуть. Тому доводиться годинами сидіти у черзі у центрі обслуговування клієнтів.У «Волиньгаз Збут» пояснюють, що платіжки не прийшли через технічні проблеми. Коли їх вирішать – поки невідомо.Однак на підприємстві наголошують – платити за газ доведеться. І для цього необов’язково йти у центр обслуговування клієнтів. Мовляв, можна розрахуватись у банківських відділеннях або ж через онлайн-сервіси, заплативши таку ж суму, як і попереднього місяця.Також у «Волиньгаз Збут» переконують – проблем із субсидіями не буде. Усі споживачі, які досі їх отримували, отримають їх і цього місяця.

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