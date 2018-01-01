Луцьким малятам пояснять, що таке «злий вогонь»
Сьогодні, 07:16
У Луцьку педагоги ділилися досвідом, як навчити дошкільнят правильно поводитися з вогнем, як діяти у разі виникнення пожежі й куди телефонувати, відчувши небезпеку.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Навчання відбулося на базі музею «Пожежно-рятувальної служби». У семінарі взяли участь керівники усіх дитсадків Луцька. Педагоги-дошкільники обмінялися досвідом і розповіли про інноваційні методи навчання з основ охорони здоров’я.
«На виставці хочемо презентувати наші дидактичні посібники, які власноруч розроблені нашими педагогами і є багатофункціональними у роботі із дітками… Вогонь є добрий, і вогонь є злий. Діти мають розрізняти, який вогонь є добрий, де можемо його використовувати, і вогонь, який є злий, який ми не можемо використовувати. Вогонь злий, значить не можна брати сірники», – розповіла директор дитсадка №31 із Луцька Валентина Легновська.
Діти – та категорія населення, яка знаходиться в групі ризику. Запобігти трагедіям допоможе постійна роз’яснювальна робота з підростаючим поколінням, вважає начальник відділу управління з громадськістю ДСНС у області Володимир Нестеров.
«Наше завдання у рамках нашої діяльності – спільно з фахівцями освіти, з волонтерами і студентами розробити, виготовити та розповсюдити серед закладів дошкільної освіти, серед дітей безпосередньо цікаві матеріали. Тобто, ми вже зробили певну кількість методичних матеріалів, які педагоги отримають для використання у роботі», – каже він.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Навчання відбулося на базі музею «Пожежно-рятувальної служби». У семінарі взяли участь керівники усіх дитсадків Луцька. Педагоги-дошкільники обмінялися досвідом і розповіли про інноваційні методи навчання з основ охорони здоров’я.
«На виставці хочемо презентувати наші дидактичні посібники, які власноруч розроблені нашими педагогами і є багатофункціональними у роботі із дітками… Вогонь є добрий, і вогонь є злий. Діти мають розрізняти, який вогонь є добрий, де можемо його використовувати, і вогонь, який є злий, який ми не можемо використовувати. Вогонь злий, значить не можна брати сірники», – розповіла директор дитсадка №31 із Луцька Валентина Легновська.
Діти – та категорія населення, яка знаходиться в групі ризику. Запобігти трагедіям допоможе постійна роз’яснювальна робота з підростаючим поколінням, вважає начальник відділу управління з громадськістю ДСНС у області Володимир Нестеров.
«Наше завдання у рамках нашої діяльності – спільно з фахівцями освіти, з волонтерами і студентами розробити, виготовити та розповсюдити серед закладів дошкільної освіти, серед дітей безпосередньо цікаві матеріали. Тобто, ми вже зробили певну кількість методичних матеріалів, які педагоги отримають для використання у роботі», – каже він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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