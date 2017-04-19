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Енергетики не відключать світло волинським водоканалам до потепління

Енергетики не відключать світло волинським водоканалам до потепління
ПрАТ «Волиньобленерго» відтермінувало ймовірне відключення від електропостачання КП «Луцькводоканал» та підприємства «Нововолинськводоканал» за неоплату використаної електроенергії.

Про це повідомили у прес-центрі «Волиньобленерго».

«Враховуючи надходження в область субвенції для відшкодування наданих населенню пільг і субсидій на оплату комунальних послуг населенню, «Волиньобленерго» утримається від припинення електропостачання на вказані водоканали до завершення циклу взаєморозрахунків та нормалізації погодних умов. Частина коштів субвенції передбачена для погашення боргів саме перед цими підприємствами, що дає можливість розрахуватися їм з енергетиками. Таке рішення було узгоджене на засіданні антикризового енергетичного штабу», - йдеться у повідомленні.

Cтаном на 1 лютого 2018 року борг КП «Луцькводоканал» становив понад 9 мільйонів гривень, а «Нововолинськводоканалу» - понад 2 мільйони.

У разі непогашення боргу енергетики змушені були б припинити електропостачання на ці підприємства. Неможливість вчасних і повних розрахунків боржники пояснювали тим, що їм своєю чергою боргує держава за надані населенню пільги та субсидії.

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Теги: Луцькводоканал, борги
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