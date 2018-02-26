Німці навчили робота приносити пиво з холодильника
Сьогодні, 03:12
У Німеччині розробники навчили робота TIAGo знаходити шлях до холодильника, відкривати його та приносити пиво.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Як зорову систему робота інженери використали суперкомп’ютер NVIDIA Jetson TX2. Він допоміг йому не тільки знайти холодильник, але й вибрати пиво заданої марки.
Також робот закрив холодильник не дивлячись на те, що у нього одна рука і вона була зайнята банкою пива.
Підкреслюється, що для навчання з розпізнавання пива вистачило 60 зображень пляшок.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Як зорову систему робота інженери використали суперкомп’ютер NVIDIA Jetson TX2. Він допоміг йому не тільки знайти холодильник, але й вибрати пиво заданої марки.
Також робот закрив холодильник не дивлячись на те, що у нього одна рука і вона була зайнята банкою пива.
Підкреслюється, що для навчання з розпізнавання пива вистачило 60 зображень пляшок.
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