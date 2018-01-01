«Це підірвало нашу свідомість», - вчені пробурили 300-метрову свердловину в Антарктиді





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Вчені з Нової Зеландії пробурили свердловину глибиною 300 метрів у шельфовому льодовику Росса. Науковці використовували свердло з гарячою водою, щоб проникнути глибоко в шельфовий льодовик Антарктиди.



Вимірюючи температуру нижче шельфу, вони очікували, що лід буде танути. Але вода замість цього кристалізувалася і замерзала.



«Це підірвало нашу свідомість», – сказала гляціолог з Університету Отаго в Новій Зеландії Христина Халбе, яка очолювала проект.



Вчені залишили в свердловині прилади для вимірювання течії і температури під льодовиком на наступні кілька років. Причини того, що конкретно відбувається на льодовику Росса, будуть зрозумілі після додаткових досліджень. Але ніякого катастрофічного танення льодовика в найближчим часом точно не буде.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Новозеландські кліматологи, які пробурили шельфовий льодовик Росса, вважають, що він не тане, як думає багато хто, а замерзає.Про це повідомляє 24 канал Вчені з Нової Зеландії пробурили свердловину глибиною 300 метрів у шельфовому льодовику Росса. Науковці використовували свердло з гарячою водою, щоб проникнути глибоко в шельфовий льодовик Антарктиди.Вимірюючи температуру нижче шельфу, вони очікували, що лід буде танути. Але вода замість цього кристалізувалася і замерзала.«Це підірвало нашу свідомість», – сказала гляціолог з Університету Отаго в Новій Зеландії, яка очолювала проект.Вчені залишили в свердловині прилади для вимірювання течії і температури під льодовиком на наступні кілька років. Причини того, що конкретно відбувається на льодовику Росса, будуть зрозумілі після додаткових досліджень. Але ніякого катастрофічного танення льодовика в найближчим часом точно не буде.

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