«Це підірвало нашу свідомість», - вчені пробурили 300-метрову свердловину в Антарктиді
Сьогодні, 03:55
Новозеландські кліматологи, які пробурили шельфовий льодовик Росса, вважають, що він не тане, як думає багато хто, а замерзає.
Про це повідомляє 24 канал.
Вчені з Нової Зеландії пробурили свердловину глибиною 300 метрів у шельфовому льодовику Росса. Науковці використовували свердло з гарячою водою, щоб проникнути глибоко в шельфовий льодовик Антарктиди.
Вимірюючи температуру нижче шельфу, вони очікували, що лід буде танути. Але вода замість цього кристалізувалася і замерзала.
«Це підірвало нашу свідомість», – сказала гляціолог з Університету Отаго в Новій Зеландії Христина Халбе, яка очолювала проект.
Вчені залишили в свердловині прилади для вимірювання течії і температури під льодовиком на наступні кілька років. Причини того, що конкретно відбувається на льодовику Росса, будуть зрозумілі після додаткових досліджень. Але ніякого катастрофічного танення льодовика в найближчим часом точно не буде.
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Про це повідомляє 24 канал.
Вчені з Нової Зеландії пробурили свердловину глибиною 300 метрів у шельфовому льодовику Росса. Науковці використовували свердло з гарячою водою, щоб проникнути глибоко в шельфовий льодовик Антарктиди.
Вимірюючи температуру нижче шельфу, вони очікували, що лід буде танути. Але вода замість цього кристалізувалася і замерзала.
«Це підірвало нашу свідомість», – сказала гляціолог з Університету Отаго в Новій Зеландії Христина Халбе, яка очолювала проект.
Вчені залишили в свердловині прилади для вимірювання течії і температури під льодовиком на наступні кілька років. Причини того, що конкретно відбувається на льодовику Росса, будуть зрозумілі після додаткових досліджень. Але ніякого катастрофічного танення льодовика в найближчим часом точно не буде.
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