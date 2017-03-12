У київському аквапарку на дитину впала частина конструкції





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Під час катання на водяній гірці на 11-річного хлопчика впала частина пластикової конструкції. Дитина травмувала голову.



У лікарні хлопчику наклали 34 шви. Нині правоохоронці з'ясовують обставини події. Якщо провину закладу доведуть – його адміністрації загрожує до трьох років за ґратами.



«Слідчий відділ розпочав кримінальне провадження за частиною першою статті 137 Кримінального Кодексу України – «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей». Санкція цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Слідство триває», – зазначила старший інспектор Оболонського УП ГУ Національної поліції Києва Оксана Ліщук.



Тим часом інцидент в аквапарку прокоментував і один із власників закладу – Гарік Корогодський на своїй сторінці у Facebook.



За його словами, одразу після інциденту в аквапарку перевірили все обладнання та усунули недоліки. Крім того, всі витрати на лікування дитини власники візьмуть на себе.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування дитини в одному зі столичних аквапарків.Про це повідомляє 5 канал Під час катання на водяній гірці на 11-річного хлопчика впала частина пластикової конструкції. Дитина травмувала голову.У лікарні хлопчику наклали 34 шви. Нині правоохоронці з'ясовують обставини події. Якщо провину закладу доведуть – його адміністрації загрожує до трьох років за ґратами.«Слідчий відділ розпочав кримінальне провадження за частиною першою статті 137 Кримінального Кодексу України – «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей». Санкція цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Слідство триває», – зазначила старший інспектор Оболонського УП ГУ Національної поліції КиєваТим часом інцидент в аквапарку прокоментував і один із власників закладу –на своїй сторінці у Facebook.За його словами, одразу після інциденту в аквапарку перевірили все обладнання та усунули недоліки. Крім того, всі витрати на лікування дитини власники візьмуть на себе.

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