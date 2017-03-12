вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У київському аквапарку на дитину впала частина конструкції

У київському аквапарку на дитину впала частина конструкції
Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування дитини в одному зі столичних аквапарків.

Про це повідомляє 5 канал.

Під час катання на водяній гірці на 11-річного хлопчика впала частина пластикової конструкції. Дитина травмувала голову.

У лікарні хлопчику наклали 34 шви. Нині правоохоронці з'ясовують обставини події. Якщо провину закладу доведуть – його адміністрації загрожує до трьох років за ґратами.

«Слідчий відділ розпочав кримінальне провадження за частиною першою статті 137 Кримінального Кодексу України – «Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей». Санкція цієї статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Слідство триває», – зазначила старший інспектор Оболонського УП ГУ Національної поліції Києва Оксана Ліщук.

Тим часом інцидент в аквапарку прокоментував і один із власників закладу – Гарік Корогодський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, одразу після інциденту в аквапарку перевірили все обладнання та усунули недоліки. Крім того, всі витрати на лікування дитини власники візьмуть на себе.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аквапарк, надзвичайне
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Непослідовний «УКРОП» або чому в Луцьку не буде McDonalds
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
У Луцьку міську раду з 1 березня - вхід за перепустками
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьким малятам пояснять, що таке «злий вогонь»
Сьогодні, 07:16
Енергетики не відключать світло волинським водоканалам до потепління
Сьогодні, 06:18
У київському аквапарку на дитину впала частина конструкції
Сьогодні, 05:10
«Це підірвало нашу свідомість», - вчені пробурили 300-метрову свердловину в Антарктиді
Сьогодні, 03:55
Німці навчили робота приносити пиво з холодильника
Сьогодні, 03:12
Схожі новини
У Києві в аквапарку на дитину впала частина стелі У Києві в аквапарку на дитину впала частина стелі
26 лютий, 09:46
Луцьку бракує аквапарку, - опитування Луцьку бракує аквапарку, - опитування
08 лютий, 09:42
Негода паралізувала аеропорт в Одесі: сів тільки 1 літак Негода паралізувала аеропорт в Одесі: сів тільки 1 літак
17 січень, 03:11
У Харкові діти отруїлись в аквапарку У Харкові діти отруїлись в аквапарку
12 березень, 2017, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На атракціони в луцькому парку чекають зміни
Сьогодні, 00:17
 1
Непослідовний «УКРОП» або чому в Луцьку не буде McDonalds
26 лютий, 21:31
 1
Лучанка виграла приз вартістю 50 тисяч гривень. ФОТО
26 лютий, 15:47
 1
Степан Івахів: «Політичні сили у Верховній Раді чубляться, бо вже живуть виборами»
26 лютий, 13:36
 1
Лозовський на волі. Луцького адвоката вдруге за два дні звільнили з-під варти у залі суду
Сьогодні, 08:02
 0
Медіа
відео
1/8