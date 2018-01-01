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У Луцьку дітей навчали робити яскраві десерти

У Луцьку дітей навчали робити яскраві десерти
У дитячому розважальному центрі "FigliMigli" дітей вчили кулінаріти.

Про це повідомляє прес-служба закладу.

Черговий майстер-клас відбувся 25 лютого.

"FigliMigli" завжди дивує своїх маленьких відвідувачів. Тож у неділю дітлахам запропонували цікаво й корисно провести час. Так, малечу вчили кулінарити. А щоб навчання було цікавим вибрали оригінальну страву – десерт з желе.

Чимало дітей спробували створити кулінарний десерт. Тим більше, що після завершення майстер-класу, його можна було з’їсти. Малюки пообіцяли, що відтепер й надалі допомагатимуть батькам на кухні, адже виявляється, що це дуже захоплива, а страва, яку приготував сам – смаку краще.

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Теги: FigliMigli, розваги, діти
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