У Луцьку дітей навчали робити яскраві десерти
Сьогодні, 18:23
У дитячому розважальному центрі "FigliMigli" дітей вчили кулінаріти.
Про це повідомляє прес-служба закладу.
Черговий майстер-клас відбувся 25 лютого.
"FigliMigli" завжди дивує своїх маленьких відвідувачів. Тож у неділю дітлахам запропонували цікаво й корисно провести час. Так, малечу вчили кулінарити. А щоб навчання було цікавим вибрали оригінальну страву – десерт з желе.
Чимало дітей спробували створити кулінарний десерт. Тим більше, що після завершення майстер-класу, його можна було з’їсти. Малюки пообіцяли, що відтепер й надалі допомагатимуть батькам на кухні, адже виявляється, що це дуже захоплива, а страва, яку приготував сам – смаку краще.
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Про це повідомляє прес-служба закладу.
Черговий майстер-клас відбувся 25 лютого.
"FigliMigli" завжди дивує своїх маленьких відвідувачів. Тож у неділю дітлахам запропонували цікаво й корисно провести час. Так, малечу вчили кулінарити. А щоб навчання було цікавим вибрали оригінальну страву – десерт з желе.
Чимало дітей спробували створити кулінарний десерт. Тим більше, що після завершення майстер-класу, його можна було з’їсти. Малюки пообіцяли, що відтепер й надалі допомагатимуть батькам на кухні, адже виявляється, що це дуже захоплива, а страва, яку приготував сам – смаку краще.
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