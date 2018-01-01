У Луцьку дітей навчали робити яскраві десерти

У дитячому розважальному центрі "FigliMigli" дітей вчили кулінаріти.Про це повідомляє прес-служба закладу.Черговий майстер-клас відбувся 25 лютого."FigliMigli" завжди дивує своїх маленьких відвідувачів. Тож у неділю дітлахам запропонували цікаво й корисно провести час. Так, малечу вчили кулінарити. А щоб навчання було цікавим вибрали оригінальну страву – десерт з желе.Чимало дітей спробували створити кулінарний десерт. Тим більше, що після завершення майстер-класу, його можна було з’їсти. Малюки пообіцяли, що відтепер й надалі допомагатимуть батькам на кухні, адже виявляється, що це дуже захоплива, а страва, яку приготував сам – смаку краще.