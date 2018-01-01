Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 лютого





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

м. Володимир -Волинський „Ощадбанк”, готель „Волинь”, РДА, перукарня, ФОП „Коваль”, маг. ФОП „Бояр”, маг. „Зоосвіт” ФОП Склянчук , маг. „Каштан”, котельня по вул. Кн.. Василька, 3, маг. „Лайф”, бар „Мальки”, СТ. „ Володимир -Волинський ринок”, Управління ПФУ, будинок культури, кафе „Каскад” м. Володимир -Волинський.: будинок Кн.. Василька, 3

2. 09:00 – 17:00

с. Овадно: вул. Туполева, Нова





Камінь-Каширський район



1.09:00 – 17:00

с.Ольшани, вул. Зої Космодемянської, пров. Зої Космодемянської.



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

с.Жидичин

ПАТ "Державний ощадний банк України"

КТП-328 с.Жидичин

вул.17-го Вересня,1-30,

2. 8:30-16:30 КТП-253 с.Жидичин

ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ

ФОП Бондарук Ірина Миколаївна

с.Жидичин

вул.Л.Українки, буд. 1-45, вул.1-го Травня



Луцький район



1. 09:30-16:00

ПАТ "Укртелеком" (АТС), ПСП "Агротехсервіс" (Гуртожиток, Пожежна частина), Полонківське споживче товариство (магазин) с. Радомишель вул. Церковна, Ранкова

2. 10:00 – 16:00

ТзОВ "ТД" "М"ЯСОПРОДУКТ" (СТО) смт. Торчин вул. Д. Галицького, 16



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького

2. 9:00-17:00

Школа с. Вишнів

3. 9:00-17:00

с.Борки

4. 9:00-17:00

Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада с.Забужжя

5. 9:00-17:00

Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада, АЗС, Старовойтово, Митна Зона с.Гуща, Миловань, частково Рівне, частково Старовойтово



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Залізниця, Лобна



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Автодім», Св. Михайлівська церква

м.Нововолинськ, вул.Рилєєва



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2. 9:00-17:00

с.Романів

3. 9:00-17:00

с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.

4. 9:00-17:00

м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.

с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.

с.Олександрівка водозабір.

с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.

с.Валер’янівка .

с.Рудня.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00м. Володимир -Волинський „Ощадбанк”, готель „Волинь”, РДА, перукарня, ФОП „Коваль”, маг. ФОП „Бояр”, маг. „Зоосвіт” ФОП Склянчук , маг. „Каштан”, котельня по вул. Кн.. Василька, 3, маг. „Лайф”, бар „Мальки”, СТ. „ Володимир -Волинський ринок”, Управління ПФУ, будинок культури, кафе „Каскад” м. Володимир -Волинський.: будинок Кн.. Василька, 32. 09:00 – 17:00с. Овадно: вул. Туполева, Нова1.09:00 – 17:00с.Ольшани, вул. Зої Космодемянської, пров. Зої Космодемянської.1. 8:30-16:30с.ЖидичинПАТ "Державний ощадний банк України"КТП-328 с.Жидичинвул.17-го Вересня,1-30,2. 8:30-16:30 КТП-253 с.ЖидичинПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГФОП Бондарук Ірина Миколаївнас.Жидичинвул.Л.Українки, буд. 1-45, вул.1-го Травня1. 09:30-16:00ПАТ "Укртелеком" (АТС), ПСП "Агротехсервіс" (Гуртожиток, Пожежна частина), Полонківське споживче товариство (магазин) с. Радомишель вул. Церковна, Ранкова2. 10:00 – 16:00ТзОВ "ТД" "М"ЯСОПРОДУКТ" (СТО) смт. Торчин вул. Д. Галицького, 161. 9:00-17:00смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького2. 9:00-17:00Школа с. Вишнів3. 9:00-17:00с.Борки4. 9:00-17:00Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада с.Забужжя5. 9:00-17:00Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада, АЗС, Старовойтово, Митна Зона с.Гуща, Миловань, частково Рівне, частково Старовойтово1. 10:00-17:00с. Залізниця, Лобна1. 09:00-17:00Магазин «Автодім», Св. Михайлівська церквам.Нововолинськ, вул.Рилєєва1. 9:00-17:00с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2. 9:00-17:00с.Романів3. 9:00-17:00с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.4. 9:00-17:00м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.с.Олександрівка водозабір.с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.с.Валер’янівка .с.Рудня.

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