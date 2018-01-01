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Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 лютого

Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 лютого
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 28 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Володимир-Волинський район

1. 09:00 – 17:00
м. Володимир -Волинський „Ощадбанк”, готель „Волинь”, РДА, перукарня, ФОП „Коваль”, маг. ФОП „Бояр”, маг. „Зоосвіт” ФОП Склянчук , маг. „Каштан”, котельня по вул. Кн.. Василька, 3, маг. „Лайф”, бар „Мальки”, СТ. „ Володимир -Волинський ринок”, Управління ПФУ, будинок культури, кафе „Каскад” м. Володимир -Волинський.: будинок Кн.. Василька, 3
2. 09:00 – 17:00
с. Овадно: вул. Туполева, Нова


Камінь-Каширський район

1.09:00 – 17:00
с.Ольшани, вул. Зої Космодемянської, пров. Зої Космодемянської.

Ківерцівський район

1. 8:30-16:30
с.Жидичин
ПАТ "Державний ощадний банк України"
КТП-328 с.Жидичин
вул.17-го Вересня,1-30,
2. 8:30-16:30 КТП-253 с.Жидичин
ПАТ "Волиньгаз" Ківерцівське УГГ
ФОП Бондарук Ірина Миколаївна
с.Жидичин
вул.Л.Українки, буд. 1-45, вул.1-го Травня

Луцький район

1. 09:30-16:00
ПАТ "Укртелеком" (АТС), ПСП "Агротехсервіс" (Гуртожиток, Пожежна частина), Полонківське споживче товариство (магазин) с. Радомишель вул. Церковна, Ранкова
2. 10:00 – 16:00
ТзОВ "ТД" "М"ЯСОПРОДУКТ" (СТО) смт. Торчин вул. Д. Галицького, 16

Любомльський та Шацький райони

1. 9:00-17:00
смт Шацьк вул. 1 Травня, Д Галицького
2. 9:00-17:00
Школа с. Вишнів
3. 9:00-17:00
с.Борки
4. 9:00-17:00
Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада с.Забужжя
5. 9:00-17:00
Школа, СР, Дит. Садок, Церква, Мед. пункт, Зв'язок, Магазини, Бригада, АЗС, Старовойтово, Митна Зона с.Гуща, Миловань, частково Рівне, частково Старовойтово

Любешівський район

1. 10:00-17:00
с. Залізниця, Лобна

місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
Магазин «Автодім», Св. Михайлівська церква
м.Нововолинськ, вул.Рилєєва

Рожищенський район

1. 9:00-17:00
с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна

2. 9:00-17:00
с.Романів
3. 9:00-17:00
с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
4. 9:00-17:00
м.Рожище артскважина, майстерня, торговий павільйон, овочесховище.
с.Валер’янівка магазин, пост.№311, ФАП, школа.
с.Олександрівка водозабір.
с.Рудня сільська рада, кіоск, магазини, клуб, відділення зв’язку, гаражі, цех переробки склобою, свинарник, цех, зерносклад, столярний цех. м.Рожище в.Г.Мазепи, Менделєєва, Ломоносова.
с.Валер’янівка .
с.Рудня.



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Теги: відключення, світло
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