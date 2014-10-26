Повідомили, коли переводити годинник на літній час





За традицією, в ніч із суботи, 24 березня, на неділю, 25 березня, о 3 годині ночі українці пересунуть стрілки годинника на годину вперед, – пишуть



Таким чином, у неділю, 25 березня, українцям доведеться спати на годину менше.



Для довідки. Стрілки годинника переводять на літній і зимовий час, починаючи з 1981 року. Раніше вважалося, що Україна востаннє переведе годинники у 2012 році і залишиться у другому часовому поясі. Але уряд не розглядав це питання.



Варто зазначити, що перехід на сезонний час проводиться більш ніж у ста країнах світу. Останньою країною, яка відмовилася від цього, стала Туреччина.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2018 році перехід із зимового на літній час відбудеться в останню неділю березня, яка випадає на 25 число.За традицією, в ніч із суботи, 24 березня, на неділю, 25 березня, о 3 годині ночі українці пересунуть стрілки годинника на годину вперед, – пишуть Факти ICTV Таким чином, у неділю, 25 березня, українцям доведеться спати на годину менше.Для довідки. Стрілки годинника переводять на літній і зимовий час, починаючи з 1981 року. Раніше вважалося, що Україна востаннє переведе годинники у 2012 році і залишиться у другому часовому поясі. Але уряд не розглядав це питання.Варто зазначити, що перехід на сезонний час проводиться більш ніж у ста країнах світу. Останньою країною, яка відмовилася від цього, стала Туреччина.

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