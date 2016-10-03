В Україні ввели штрафи за порушення перетину кордону





Депутати підтримали в другому читанні законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та деяких інших законів щодо забезпечення прикордонної безпеки держави, - пише



Голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, який представляв законопроект, пояснив, що тепер прикордонники отримають більше можливостей у протидії порушникам.



У документі нагадується, що багато іноземців часто ігнорують заборону в'їзду до України, тому цей закон повинен вирішити цю проблему. Тепер за порушення заборони в'їзду до країни особа буде оштрафована 100-300 неоподатковуваними мінімумами доходів громадян.



За непокору українському прикордоннику іноземець отримає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз – від п'яти до 10 мінімумів). Якщо таке правопорушення зробить група осіб – штраф від 100 до 300 (зараз – 10-20 мінімумів).



Порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію становитимуть 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз – від 30 до 50 мінімумів). Таке ж збільшення штрафів передбачено і за недотримання іноземцями встановленого порядку реєстрації або за проживання в Україні за недійсними чи простроченими документами, а також за порушення встановленого терміну перебування в Україні, які встановлені на пункті пропуску через державний кордон.



Якщо буде здійснена спроба перетину кордону поза пунктом пропуску без документів або підробленим, то людина заплатить за це від 200 до 500 мінімумів (зараз 100-200).



Також в Кодексі з'явилися зміни в частині порядку в'їзду/виїзду до зони АТО. Особи, які спробують перетнути лінію розмежування поза КПВВ без документів або дозволу на прохід, каратимуть штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів.



Органи Державної прикордонної служби України будуть уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням заборони в'їзду до країни, порушенням правил перетину кордону, а також в'їзду до району АТО і виїзду звідти.



Нагадаємо, з 1 січня на прикордонних пунктах пропуску в Україні почав діяти режим біометричного контролю для громадян 71 держави, які в'їжджають до України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким іноземці штрафуватимуться і за порушення заборони в'їзду до України, і за непокору прикордонникам, і за перебування в країні за недійсними чи простроченими документами.Депутати підтримали в другому читанні законопроект про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та деяких інших законів щодо забезпечення прикордонної безпеки держави, - пише Сьогодні Голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін, який представляв законопроект, пояснив, що тепер прикордонники отримають більше можливостей у протидії порушникам.У документі нагадується, що багато іноземців часто ігнорують заборону в'їзду до України, тому цей закон повинен вирішити цю проблему. Тепер за порушення заборони в'їзду до країни особа буде оштрафована 100-300 неоподатковуваними мінімумами доходів громадян.За непокору українському прикордоннику іноземець отримає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз – від п'яти до 10 мінімумів). Якщо таке правопорушення зробить група осіб – штраф від 100 до 300 (зараз – 10-20 мінімумів).Порушення правил перебування в Україні і транзитного проїзду через її територію становитимуть 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (зараз – від 30 до 50 мінімумів). Таке ж збільшення штрафів передбачено і за недотримання іноземцями встановленого порядку реєстрації або за проживання в Україні за недійсними чи простроченими документами, а також за порушення встановленого терміну перебування в Україні, які встановлені на пункті пропуску через державний кордон.Якщо буде здійснена спроба перетину кордону поза пунктом пропуску без документів або підробленим, то людина заплатить за це від 200 до 500 мінімумів (зараз 100-200).Також в Кодексі з'явилися зміни в частині порядку в'їзду/виїзду до зони АТО. Особи, які спробують перетнути лінію розмежування поза КПВВ без документів або дозволу на прохід, каратимуть штрафом від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів.Органи Державної прикордонної служби України будуть уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням заборони в'їзду до країни, порушенням правил перетину кордону, а також в'їзду до району АТО і виїзду звідти.Нагадаємо, з 1 січня на прикордонних пунктах пропуску в Україні почав діяти режим біометричного контролю для громадян 71 держави, які в'їжджають до України.

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