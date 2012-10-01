У Луцьку з’явився християнський журнал для дітей. ФОТО





Видання поширюватимуть у Волинській єпархії УПЦ КП, – повідомляють у прес-службі єпархії.



Журнал для дітей орієнтовно 6-10 років виходитиме щомісяця на 16 сторінках. «Вирізняється з-поміж інших креативним авторським контентом, сучасними оригінальними ілюстраціями та простотою викладу матеріалу. У кожному номері – окрема тема», – йдеться в релізі.



Як зазначає головний редактор видання Валерія Лесюк, сучасні діти надто багато часу проводять за комп’ютером, бавлячись в ігри. Такий журнал – гарна нагода для усієї сім’ї приділити один одному трохи часу, погортати сторінки, поговорити про вічні духовні цінності, дізнатися для себе багато нового.



Над виданням також працюють магістр богослів’я священик Микола Лесюк та веб-дизайнер Наталія Скиба.



Найближчим часом вийде з друку друге число «Небесного ліхтарика». Придбати його можна, попередньо замовивши до 5 березня за ел. поштою





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно в Луцьку почали випускати дитячий журнал «Небесний ліхтарик».Видання поширюватимуть у Волинській єпархії УПЦ КП, – повідомляють у прес-службі єпархії.Журнал для дітей орієнтовно 6-10 років виходитиме щомісяця на 16 сторінках. «Вирізняється з-поміж інших креативним авторським контентом, сучасними оригінальними ілюстраціями та простотою викладу матеріалу. У кожному номері – окрема тема», – йдеться в релізі.Як зазначає головний редактор видання, сучасні діти надто багато часу проводять за комп’ютером, бавлячись в ігри. Такий журнал – гарна нагода для усієї сім’ї приділити один одному трохи часу, погортати сторінки, поговорити про вічні духовні цінності, дізнатися для себе багато нового.Над виданням також працюють магістр богослів’я священик Микола Лесюк та веб-дизайнер Наталія Скиба.Найближчим часом вийде з друку друге число «Небесного ліхтарика». Придбати його можна, попередньо замовивши до 5 березня за ел. поштою [email protected] або номером моб. (095) 037-67-00, Валерія.

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