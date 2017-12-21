Волинському місту виділили 10 мільйонів гривень компенсації





Гроші виділили у вівторок, 27 лютого, - пише



Ці кошти розділили між трьома підприємствами міста – теплокомуненерго, водоканалом та ЖЕКом. Комунальники, отримавши кошти, відразу оплатили заборгованість своїх підприємств за енергетику.



Додамо, що наразі держава боргує для міста Володимира-Волинського близько 20 мільйонів гривень по субсидіях та пільгах.

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