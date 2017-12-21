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Волинському місту виділили 10 мільйонів гривень компенсації

Волинському місту виділили 10 мільйонів гривень компенсації
Для Володимира-Волинського виділили 10 мільйонів гривень компенсації за пільгами і субсидіями.

Гроші виділили у вівторок, 27 лютого, - пише "Буг".

Ці кошти розділили між трьома підприємствами міста – теплокомуненерго, водоканалом та ЖЕКом. Комунальники, отримавши кошти, відразу оплатили заборгованість своїх підприємств за енергетику.

Додамо, що наразі держава боргує для міста Володимира-Волинського близько 20 мільйонів гривень по субсидіях та пільгах.

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Теги: Володимир Волинський, бюджет, пільги
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Коментарі 1
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Енергетикам прийшло лише 1,7 млн.
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