На Одещині чоловік зґвалтував та залишив на морозі 11-річну дівчинку





Про це повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області, -

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Про зникнення дитини до поліції повідомила її бабуся. Зі слів жінки, онука гостювала у неї, а приблизно о 16-й годині пішла до батьків, які живуть у цьому ж селі.



По тривозі було піднято поліцейських не тільки Балтського, й сусідніх районів. Крім того, до пошуків малолітньої долучилися місцеві мисливці та небайдужі громадяни.



“О четвертій годині ранку напівнепритомну дівчинку зі слідами обмороження кінцівок було знайдено у лісосмузі на відстані 6-7 кілометрів від села. Неповнолітня розповіла, що зазнала сексуального насилля з боку одного з місцевих жителів. Зі слів дитини, 19-річний односелець згвалтував її та покинув саму у лісі на морозі. Дівчинка усю ніч блукала у пошуках дороги додому”, — повідомили у поліції.



Наразі потерпіла доставлена до лікарні та перебуває під наглядом медиків, ії стан оцінюється як стабільний. Підозрюваного затримали. Зараз з чоловіком, який раніше вже був засуджений, проводяться невідкладні слідчі дії.



Вирішується питання про затримання правопорушника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.



Слідство триває.





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