Прокуратура наполягає, аби луцького адвоката тримали під вартою
Сьогодні, 16:43
Прокуратура Волині наполягатиме на взятті під варту адвоката, підозрюваного у пособництві в одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Прокуратура Волинської області оскаржить рішення Луцького міськрайонного суду про обрання адвокатові, підозрюваному у пособництві в одержанні неправомірної вигоди суддею (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України), запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання.
Як повідомлялося раніше, слідчими слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 23 лютого 2018 року адвоката викрили у тому, що він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду, одержав неправомірну вигоду в сумі 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.
У ході невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявили частину неправомірної вигоди.
Оскаржуючи рішення суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на обранні адвокатові запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
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Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.
Прокуратура Волинської області оскаржить рішення Луцького міськрайонного суду про обрання адвокатові, підозрюваному у пособництві в одержанні неправомірної вигоди суддею (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України), запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання.
Як повідомлялося раніше, слідчими слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 23 лютого 2018 року адвоката викрили у тому, що він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду, одержав неправомірну вигоду в сумі 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.
У ході невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявили частину неправомірної вигоди.
Оскаржуючи рішення суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на обранні адвокатові запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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