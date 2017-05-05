Прокуратура наполягає, аби луцького адвоката тримали під вартою

Прокуратура Волині наполягатиме на взятті під варту адвоката, підозрюваного у пособництві в одержанні неправомірної вигоди.Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Волинської області.Прокуратура Волинської області оскаржить рішення Луцького міськрайонного суду про обрання адвокатові, підозрюваному у пособництві в одержанні неправомірної вигоди суддею (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України), запобіжного заходу у виді особистого зобов’язання.Як повідомлялося раніше, слідчими слідчого відділу прокуратури Волинської області спільно із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та оперативним підрозділом Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 23 лютого 2018 року адвоката викрили у тому, що він у змові із своїм рідним братом – одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду, одержав неправомірну вигоду в сумі 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову.У ході невідкладних слідчих дій у приміщенні суду виявили частину неправомірної вигоди.Оскаржуючи рішення суду першої інстанції, прокурори наполягатимуть на обранні адвокатові запобіжного заходу у виді тримання під вартою.