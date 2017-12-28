В Україні змінили порядок ввезення авто





Парламентарі 235 голосами підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект, – передає кореспондент



Законом у статті 2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» слова «Пропуск на митну територію України» замінено словами «Митне оформлення».



Таким чином, під час пропуску на митну територію України транспортних засобів сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам не вимагатиметься.



Натомість, такий сертифікат потрібно буде надати при митному оформленні для вільного обігу внутрішній митниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада внесла зміни до порядку ввезення на територію України транспортних засобів.Парламентарі 235 голосами підтримали за основу та в цілому відповідний законопроект, – передає кореспондент УНН Законом у статті 2 Закону України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів» слова «Пропуск на митну територію України» замінено словами «Митне оформлення».Таким чином, під час пропуску на митну територію України транспортних засобів сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам не вимагатиметься.Натомість, такий сертифікат потрібно буде надати при митному оформленні для вільного обігу внутрішній митниці.

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