У Луцьку виступить Єгор Грушин
Сьогодні, 20:38
16 березня в рамках туру «Together» відбудеться концерт українського композитора та піаніста Єгора Грушина в дуеті із Роксоланою Грушиною.
За 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6-ти вітчизняних фільмів.
«Ми назвали цей тур «Together», як свою одноіменну композицію, що є однією з найулюбленіших як для наших слухачів, так і для нас самих. І, оскільки, ми є партнерами не лише в творчості, а й в особистому житті, на концерті можна буде відчути підтримку й протиставлення жіночого і чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного та мелодійного. Ми плануємо показати як милозвучно поєднуються і доповнюють одне одного королівське звучання роялю та бархатний тембр віолончелі», - діляться артисти.
Місце: Палац культури міста Луцьк
Дата і час: 16 березня , 19:30
Квитки: https://concert.ua/ru/eventpage/egor-grushin-lutsk
Посилання на зустрічі в ФБ: https://www.facebook.com/events/576493052703196/
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За 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6-ти вітчизняних фільмів.
«Ми назвали цей тур «Together», як свою одноіменну композицію, що є однією з найулюбленіших як для наших слухачів, так і для нас самих. І, оскільки, ми є партнерами не лише в творчості, а й в особистому житті, на концерті можна буде відчути підтримку й протиставлення жіночого і чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного та мелодійного. Ми плануємо показати як милозвучно поєднуються і доповнюють одне одного королівське звучання роялю та бархатний тембр віолончелі», - діляться артисти.
Місце: Палац культури міста Луцьк
Дата і час: 16 березня , 19:30
Квитки: https://concert.ua/ru/eventpage/egor-grushin-lutsk
Посилання на зустрічі в ФБ: https://www.facebook.com/events/576493052703196/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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