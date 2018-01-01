У Луцьку виступить Єгор Грушин

16 березня в рамках туру «Together» відбудеться концерт українського композитора та піаністав дуеті ізЗа 6 років творчості Єгор Грушин дав понад 300 концертів, презентував світу 4 альбоми, одну збірку фортепіанних творів, видану відомим шведським лейблом, та став автором саундтреків до 6-ти вітчизняних фільмів.«Ми назвали цей тур «Together», як свою одноіменну композицію, що є однією з найулюбленіших як для наших слухачів, так і для нас самих. І, оскільки, ми є партнерами не лише в творчості, а й в особистому житті, на концерті можна буде відчути підтримку й протиставлення жіночого і чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного та мелодійного. Ми плануємо показати як милозвучно поєднуються і доповнюють одне одного королівське звучання роялю та бархатний тембр віолончелі», - діляться артисти.Місце: Палац культури міста ЛуцькДата і час: 16 березня , 19:30Квитки: https://concert.ua/ru/eventpage/egor-grushin-lutskПосилання на зустрічі в ФБ: https://www.facebook.com/events/576493052703196/