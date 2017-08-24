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У Польщі від морозу померли 58 людей

У Польщі від морозу померли 58 людей
У Польщі цієї зими кількість смертей від переохолодження зросла до 58 осіб.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Associated Press.

Зазначається, що п'ять людей загинули від холодів протягом ночі на 27 лютого, коли в деяких районах температура впала до -22 C

Здебільшого серед загиблих — особи у стані алкогольного сп'яніння і безпритульні, які залишаються надворі протягом ночі.

У деяких містах, особливо на сході, де температура найнижча, адміністрація розпорядилася про розміщення вугільних обігрівачів на вулицях.

Урядовий центр безпеки закликав всіх громадян до надання допомоги кожному, кому загрожує переохолодження.

«Якщо ми знаємо про когось, хто може потребувати допомоги, варто зателефонувати на номер 112. Служби приїдуть і допоможуть», – прокоментувала представниця центру Анна Адамкевич.

Польща перебуває на межі антициклону із центром над Скандинавією. З північного сходу надходить морозне і сухе арктичне повітря.

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Теги: Польща, мороз, зима, смерть
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