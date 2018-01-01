Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 лютого





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -17…-14 градусів, удень – до -12…-10. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -17…-14 градусів, удень – до -12…-10. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — сніг.

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