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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 лютого
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -17…-14 градусів, удень – до -12…-10. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — сніг.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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