Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 28 лютого
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -17…-14 градусів, удень – до -12…-10. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — сніг.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Любешові, Ковелі, Маневичах, Світязі, Володимир-Волинському можливий дрібний мокрий сніг. Температура повітря вночі близько -17…-14 градусів, удень – до -12…-10. Вітер північний і північно-східний, 2-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями — сніг.
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