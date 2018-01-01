У книгарні «мандруватимуть» по волинських палацах з Олександром Котисом
Сьогодні, 17:45
Книгарня «Є» запрошує на відкриту лекцію журналіста і краєзнавця Олександра Котиса на тему: «Палаци Волині. Європа, яку ми забули», яка відбудеться 28 лютого. Початок – о 18.30.
На території історичної Волині у різні часи було розташовно більше сотні палаців. Більшість із них була зруйнована під час Першої Світової і Другої, також причиною нищення була людська недбалість, радянські плюндрування. З тих, що залишилися, існування майже жодної пам'ятки не підтримується належним чином.
Журналіст і краєзнавець Олександр Котис займається відновленням історичної пам'яті Волині. Він збирає по крихтах інформацію про архітектурні пам'ятки і людей, що там мешкали. На відкритій лекції журналіст розкаже і покаже «палацову спадщину». Адже вона є певним символом елітарної культури краю, обійстям князівських, шляхетських родин, які через архітектуру і ландшафтне планування приносили модні й актуальні ідеї мистецтва Європи.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Луцьк,«
вул. Лесі Українки, 30
Телефон: (0332) 724376
Вхід вільний.
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На території історичної Волині у різні часи було розташовно більше сотні палаців. Більшість із них була зруйнована під час Першої Світової і Другої, також причиною нищення була людська недбалість, радянські плюндрування. З тих, що залишилися, існування майже жодної пам'ятки не підтримується належним чином.
Журналіст і краєзнавець Олександр Котис займається відновленням історичної пам'яті Волині. Він збирає по крихтах інформацію про архітектурні пам'ятки і людей, що там мешкали. На відкритій лекції журналіст розкаже і покаже «палацову спадщину». Адже вона є певним символом елітарної культури краю, обійстям князівських, шляхетських родин, які через архітектуру і ландшафтне планування приносили модні й актуальні ідеї мистецтва Європи.
Адреса Книгарні «Є»:
м. Луцьк,«
вул. Лесі Українки, 30
Телефон: (0332) 724376
Вхід вільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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