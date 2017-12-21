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На Волині перевірили 6 заправок: лише на «Укрнафті» торгують пальним з Росії. ДОКУМЕНТ

На Волині перевірили 6 заправок: лише на «Укрнафті» торгують пальним з Росії. ДОКУМЕНТ
Активісти перевірили походження палива, яким торгують на волинських заправках вздовж дороги до Рівного.

Про це очільник "Національного копусу" на Волині Андрій Д`яченко написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

Він пише, що заради "спортивного інтересу" активісти побували на всіх заправках, розташованих вздовж траси на Рівне.

"За винятком ANP, де оператор зіславшись на те, що не буде показувати ніяких документів без директора і закрився у своєму віконечку всі інші заправки (ОККО, WOG, БРСМ, Shell, AMIC) користувались пальним українського, литовського чи білоруського походження. Навіть AMIC, вчорашній Lukoil, який спритно перефарбувався в 2014 році, зрозумів кон’юктуру і вирішив не гратися з вогнем – заправляє пальним білоруського Мозирського НПЗ. Зі всіх перелічених лиш "Укрнафта" "патріота" Коломойського заправляє волинян російським куйбишевським пальним (і вигідно ж гнати те все за 2 тис. км.?).

Патріотом зручно бути, коли треба патріотичні слогани на бігборди придумувати, а бізнес є бізнес?!" - йдеться у дописі.



Нагадаємо, депутат міської ради Микола Собуцький повідомив, що у Луцьку на АЗС мережі "Укрнафта" якість дизельного палива підтверджують сертифікатом, у якому вказано, що його закупили в Росії.


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Теги: АЗС, Ігор Коломойський, Укрнафта, російське пальне
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Коментарі 1
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я на альтернативному паливі - поїм гороху і газу... це так патрійотчно
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