На Волині перевірили 6 заправок: лише на «Укрнафті» торгують пальним з Росії. ДОКУМЕНТ





Про це очільник "Національного копусу" на Волині Андрій Д`яченко написав



Він пише, що заради "спортивного інтересу" активісти побували на всіх заправках, розташованих вздовж траси на Рівне.



"За винятком ANP, де оператор зіславшись на те, що не буде показувати ніяких документів без директора і закрився у своєму віконечку всі інші заправки (ОККО, WOG, БРСМ, Shell, AMIC) користувались пальним українського, литовського чи білоруського походження. Навіть AMIC, вчорашній Lukoil, який спритно перефарбувався в 2014 році, зрозумів кон’юктуру і вирішив не гратися з вогнем – заправляє пальним білоруського Мозирського НПЗ. Зі всіх перелічених лиш "Укрнафта" "патріота" Коломойського заправляє волинян російським куйбишевським пальним (і вигідно ж гнати те все за 2 тис. км.?).



Патріотом зручно бути, коли треба патріотичні слогани на бігборди придумувати, а бізнес є бізнес?!" - йдеться у дописі.







Нагадаємо, депутат міської ради Микола Собуцький повідомив, що у Луцьку на АЗС мережі "Укрнафта" якість дизельного палива підтверджують сертифікатом, у якому вказано, що його





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти перевірили походження палива, яким торгують на волинських заправках вздовж дороги до Рівного.Про це очільник "Національного копусу" на Волинінаписав на своїй сторінці у мережі Facebook.Він пише, що заради "спортивного інтересу" активісти побували на всіх заправках, розташованих вздовж траси на Рівне."За винятком ANP, де оператор зіславшись на те, що не буде показувати ніяких документів без директора і закрився у своєму віконечку всі інші заправки (ОККО, WOG, БРСМ, Shell, AMIC) користувались пальним українського, литовського чи білоруського походження. Навіть AMIC, вчорашній Lukoil, який спритно перефарбувався в 2014 році, зрозумів кон’юктуру і вирішив не гратися з вогнем – заправляє пальним білоруського Мозирського НПЗ. Зі всіх перелічених лиш "Укрнафта" "патріота"заправляє волинян російським куйбишевським пальним (і вигідно ж гнати те все за 2 тис. км.?).Патріотом зручно бути, коли треба патріотичні слогани на бігборди придумувати, а бізнес є бізнес?!" - йдеться у дописі.Нагадаємо, депутат міської ради Микола Собуцький повідомив, що у Луцьку на АЗС мережі "Укрнафта" якість дизельного палива підтверджують сертифікатом, у якому вказано, що його закупили в Росії.

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