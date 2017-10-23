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Рятувальники застерігають волинян від прогулянок по кризі

Рятувальники застерігають волинян від прогулянок по кризі
На Волині працівники ДСНС закликають краян бути обережними, перебуваючи на водоймах.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

У зв'язку із пониженням температурних показників та морозною погодою на водоймах сформувався льодовий покрив. Тому люди часто скорочують дорогу додому через річку чи озеро. Про те, що варто бути завжди обережним, навіть тоді, коли здається, що крига міцна, забувають.

Саме з метою нагадування простих правил безпеки та запобігання виникнення нещасних випадків на льоду, 27 лютого на річці Вижівка рятувальники здійснили обхід місць зимової риболовлі та проінструктували населення основним правилам безпеки, яких потрібно неухильно дотримуватись перебуваючи на зимових водоймах.

Окрім цього, на вулицях селища працівники ДСНС вручали перехожим пам’ятки із правилами поведінки на кризі та порадами про те, як діяти у разі потрапляння під лід. А також звертали увагу дорослих не пускати діток на кригу та не дозволяти малим бавитися на річках, озерах.


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Теги: рятувальники, Волинь
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