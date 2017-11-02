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Капітального ремонту потребує найновіший дитсадок Луцька

Капітального ремонту потребує найновіший дитсадок Луцька
Найновіший дитсадок Луцька потребує ремонту. Кілька останніх років тут проблема з водовідведенням, - розповідають його працівники.

Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.

В управлінні освіти Луцької міської ради про проблему знають.

Начальник управління Зіновія Лещенко каже: уже виготовили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт.


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Теги: ремонт, дитсадок
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