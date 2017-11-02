Капітального ремонту потребує найновіший дитсадок Луцька
27 лютий, 22:25
Найновіший дитсадок Луцька потребує ремонту. Кілька останніх років тут проблема з водовідведенням, - розповідають його працівники.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
В управлінні освіти Луцької міської ради про проблему знають.
Начальник управління Зіновія Лещенко каже: уже виготовили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у сюжеті ВРД НСТУ.
В управлінні освіти Луцької міської ради про проблему знають.
Начальник управління Зіновія Лещенко каже: уже виготовили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
28 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині – перебої у автобусному сполученні
27 лютий, 23:02
Капітального ремонту потребує найновіший дитсадок Луцька
27 лютий, 22:25
На ринку на 40-му торгували спиртним уночі
27 лютий, 21:58
Рятувальники застерігають волинян від прогулянок по кризі
27 лютий, 21:53