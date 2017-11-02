Капітального ремонту потребує найновіший дитсадок Луцька





Про це йдеться у сюжеті



В управлінні освіти Луцької міської ради про проблему знають.



Начальник управління Зіновія Лещенко каже: уже виготовили проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт.





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