Волинські легкоатлети потрапили до юнацької збірної України

Виконком Федерації легкої атлетики України за поданням тренерської ради затвердив склад збірної України, яка 10 березня у Стамбулі візьме участь у міжнародній юнацькій матчевій зустрічі Туреччина-Білорусь-Україна-Франція.У Туреччині нашу команду представлять 26 атлетів, серед яких і три волинських легкоатлети, - повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області.з Любешова захищатиме українські кольори під час заходу із спортивної ходьби на 5 000 м.Ковельчанинвиступатиме у секторі потрійного стрибка.Лучанинвиступить відразу у двох видах - забігу на 60 метрів та змішаній естафеті 4 по 200 метрів.Усі волинські спортсмени пробилися в юнацьку збірну України завдяки вдалому виступу і перемогам на юнацькому чемпіонаті України у приміщенні, який відбувся наприкінці січня в Сумах.