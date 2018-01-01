Волинські легкоатлети потрапили до юнацької збірної України
Сьогодні, 08:06
Виконком Федерації легкої атлетики України за поданням тренерської ради затвердив склад збірної України, яка 10 березня у Стамбулі візьме участь у міжнародній юнацькій матчевій зустрічі Туреччина-Білорусь-Україна-Франція.
У Туреччині нашу команду представлять 26 атлетів, серед яких і три волинських легкоатлети, - повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області.
Юлія Петрик з Любешова захищатиме українські кольори під час заходу із спортивної ходьби на 5 000 м.
Ковельчанин Роман Бурда виступатиме у секторі потрійного стрибка.
Лучанин Ерік Костриця виступить відразу у двох видах - забігу на 60 метрів та змішаній естафеті 4 по 200 метрів.
Усі волинські спортсмени пробилися в юнацьку збірну України завдяки вдалому виступу і перемогам на юнацькому чемпіонаті України у приміщенні, який відбувся наприкінці січня в Сумах.
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У Туреччині нашу команду представлять 26 атлетів, серед яких і три волинських легкоатлети, - повідомили у Федерації легкої атлетики Волинської області.
Юлія Петрик з Любешова захищатиме українські кольори під час заходу із спортивної ходьби на 5 000 м.
Ковельчанин Роман Бурда виступатиме у секторі потрійного стрибка.
Лучанин Ерік Костриця виступить відразу у двох видах - забігу на 60 метрів та змішаній естафеті 4 по 200 метрів.
Усі волинські спортсмени пробилися в юнацьку збірну України завдяки вдалому виступу і перемогам на юнацькому чемпіонаті України у приміщенні, який відбувся наприкінці січня в Сумах.
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