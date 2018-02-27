Смерть породіллі на Волині: подробиці трагедії

померла після пологів. Медики кажуть, що смерть настала через розрив селезінки.



Жінці робили ксарів розтин, у неї була сильна кровотеча, але травму помітили лише за кілька днів. Рідні не розуміють, чому таке сталося зі здоровою людиною, - повідомляє



Родина Онищуків-Гаврилюків з болем розповідає про трагедію. 34-річна мама двох діток чекала на народженя третьої донечки. Вагітність проходила тяжко, а пологи почалися передчасно.



Чоловік Олександр Онищук стверджує, що під час кесаревого розтину у медиків виникла справжня паніка.



Жінка народила донечку, але в неї не зупинялася кровотеча і ставало дедалі гірше. Перелили майже 10 літрів крові. Медики викликали фахівців з обласного центру. Після операції жінці стало легше.



«Її перевели в реанімаційне відділення, вона вже приходила до тями, говорила», - згадує чоловік.



Мама загиблої Валентина Гаврилюк розповідає: у доньки двічі зупинялося серце. На третій день, попри запевнення лікарів, що жінці ліпше, вона померла.



Рідні не розуміють, чому таке сталося зі здоровою людиною. Батько жінки Василь Гаврилюк розповів, що луцькі лікарі виявили у жінки розрив селезінки.



Обурені люди зібралися біля любомльської райлікарні. Місцева мешканка Наталія Степанюк розповіла, що в неї в цій лікарні померла мама.



Люди майже годину чекали на морозі, поки до них вийшло керівництво лікарні.



Очільник медичного закладу Володимир Дибель запевнив, що лікарі зробили все можливе, аби врятувати породіллю.



А за життя новонародженої дитини зараз борються лікарі в Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 34-річна жінка. Медики кажуть, що смерть настала через розрив селезінки.Жінці робили ксарів розтин, у неї була сильна кровотеча, але травму помітили лише за кілька днів. Рідні не розуміють, чому таке сталося зі здоровою людиною, - повідомляє НТН Родина Онищуків-Гаврилюків з болем розповідає про трагедію. 34-річна мама двох діток чекала на народженя третьої донечки. Вагітність проходила тяжко, а пологи почалися передчасно.Чоловікстверджує, що під час кесаревого розтину у медиків виникла справжня паніка.Жінка народила донечку, але в неї не зупинялася кровотеча і ставало дедалі гірше. Перелили майже 10 літрів крові. Медики викликали фахівців з обласного центру. Після операції жінці стало легше.«Її перевели в реанімаційне відділення, вона вже приходила до тями, говорила», - згадує чоловік.Мама загиблоїрозповідає: у доньки двічі зупинялося серце. На третій день, попри запевнення лікарів, що жінці ліпше, вона померла.Рідні не розуміють, чому таке сталося зі здоровою людиною. Батько жінкирозповів, що луцькі лікарі виявили у жінки розрив селезінки.Обурені люди. Місцева мешканкарозповіла, що в неї в цій лікарні померла мама.Люди майже годину чекали на морозі, поки до них вийшло керівництво лікарні.Очільник медичного закладузапевнив, що лікарі зробили все можливе, аби врятувати породіллю.А за життя новонародженої дитини зараз борються лікарі в Луцьку.

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