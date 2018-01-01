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Поезія Лесі Українки зазвучала в Луцьку різними мовами

Поезія Лесі Українки зазвучала в Луцьку різними мовами
У Луцьку – поетичний флешмоб з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Студенти декламували вірші поетеси іноземними мовами в академічних перекладах.

Таким чином учасники флешмобу хотіли показати, що видатна поетеса відома в усьому світі, а інтерес до її творчості не згасає.

Подробиці – в сюжеті.



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Теги: Леся Українка, флешмоб
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