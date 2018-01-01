Поезія Лесі Українки зазвучала в Луцьку різними мовами
Сьогодні, 01:39
У Луцьку – поетичний флешмоб з нагоди 147-ї річниці від дня народження Лесі Українки.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Студенти декламували вірші поетеси іноземними мовами в академічних перекладах.
Таким чином учасники флешмобу хотіли показати, що видатна поетеса відома в усьому світі, а інтерес до її творчості не згасає.
Подробиці – в сюжеті.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Студенти декламували вірші поетеси іноземними мовами в академічних перекладах.
Таким чином учасники флешмобу хотіли показати, що видатна поетеса відома в усьому світі, а інтерес до її творчості не згасає.
Подробиці – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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