Поезія Лесі Українки зазвучала в Луцьку різними мовами

Лесі Українки.



Про це повідомляє



Студенти декламували вірші поетеси іноземними мовами в академічних перекладах.



Таким чином учасники флешмобу хотіли показати, що видатна поетеса відома в усьому світі, а інтерес до її творчості не згасає.



Подробиці – в сюжеті.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку – поетичний флешмоб з нагоди 147-ї річниці від дня народженняПро це повідомляє ВРД НСТУ Студенти декламували вірші поетеси іноземними мовами в академічних перекладах.Таким чином учасники флешмобу хотіли показати, що видатна поетеса відома в усьому світі, а інтерес до її творчості не згасає.Подробиці – в сюжеті.

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