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ПриватБанк відкрив продаж залізничних квитків з гарантованим поверненням*

ПриватБанк відкрив продаж залізничних квитків з гарантованим поверненням*
ПриватБанк запустив новий сервіс гарантованого повернення повної вартості залізничних квитків у разі скасування поїздки. Як повідомив керівник напрямку «Небанківські продукти» ПриватБанку Олексій Турівний, ця послуга дозволяє отримати 100% вартості зданих квитків. При цьому, не важлива причина скасування поїздки: змінилися плани, відбулося щось несподіване або просто не хочеться нікуди їхати.

«Це перший в Україні сервіс гарантованого повернення вартості квитків на поїзд, який гідний наслідування по всій країні, адже від цього перш за все виграють пасажири, - зазначив Олексій Турівний. - Ми впевнені, що відшкодування вартості квитків в повному обсязі скоро стане нормою для української залізниці, також як і впроваджені раніше банком технології продажу квитків з пересадками або «Лист очікування» були взяті на озброєння Укрзалізницею» і реалізовані в сервісах самої «УЗ» .

Новий сервіс доступний всім, хто купує квитки на поїзд в Приват24, на сайті bilet.pb.ua або у відділеннях ПриватБанку. Підключити сервіс можна в один клік одразу при купівлі квитка. Щоб отримати гроші назад, потрібно просто здати квиток в будь-якому зручному місці, виплата буде нарахована на карту автоматично.

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Теги: Приватбанк, реклама
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