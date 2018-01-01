«Волинь» вирвала нічию на останніх хвилинах матчу із данцями

Поступаючись у товариському матчі із данським «Нестведом», луцька «Волинь» зуміла проявити характер та відігратися на останніх хвилинах.Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.У першому таймі обидві команди створили по одному стовідсотковому моменту, однак кожного разу виконавцям вирішальних ударів не вистачало якихось сантиметрів для влучного завершення своїх атак. Ситуація у грі змінилася на початку другого тайму, коли суперники скористалися випадковим непорозумінням луцького голкіпера та захисників та відкрили рахунок у матчі.Заміни віддещо підсилили гру «Волині», і останню частину поєдинку «червоно-білі» провели ударно. Іранський легіонер «Волині»міг і сам зрівнювати рахунок – після його удару голкіпер з неймовірною важкістю перевів «кулястого» на кутовий.На 85-й хвилині його ж прорив не за правилами зупинили данські суперники – однак свисток арбітра замість логічного пенальті промовчав. Утім, справедливість відновилася за якусь хвилину: Сіаваш, отримавши пас від, покотив на набігаючого, який «поклав» м'яч у дальню дев’ятку.1:1 – «Волинь» демонструє характер та готується до наступних товариських поєдинків у Туреччині.