«Волинь» вирвала нічию на останніх хвилинах матчу із данцями
Сьогодні, 05:03
Поступаючись у товариському матчі із данським «Нестведом», луцька «Волинь» зуміла проявити характер та відігратися на останніх хвилинах.
Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.
У першому таймі обидві команди створили по одному стовідсотковому моменту, однак кожного разу виконавцям вирішальних ударів не вистачало якихось сантиметрів для влучного завершення своїх атак. Ситуація у грі змінилася на початку другого тайму, коли суперники скористалися випадковим непорозумінням луцького голкіпера та захисників та відкрили рахунок у матчі.
Заміни від Віктора Богатиря дещо підсилили гру «Волині», і останню частину поєдинку «червоно-білі» провели ударно. Іранський легіонер «Волині» Ханазарі Сіаваш міг і сам зрівнювати рахунок – після його удару голкіпер з неймовірною важкістю перевів «кулястого» на кутовий.
На 85-й хвилині його ж прорив не за правилами зупинили данські суперники – однак свисток арбітра замість логічного пенальті промовчав. Утім, справедливість відновилася за якусь хвилину: Сіаваш, отримавши пас від Назарія Мухи, покотив на набігаючого Вадима Страшкевича, який «поклав» м'яч у дальню дев’ятку.
1:1 – «Волинь» демонструє характер та готується до наступних товариських поєдинків у Туреччині.
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Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.
У першому таймі обидві команди створили по одному стовідсотковому моменту, однак кожного разу виконавцям вирішальних ударів не вистачало якихось сантиметрів для влучного завершення своїх атак. Ситуація у грі змінилася на початку другого тайму, коли суперники скористалися випадковим непорозумінням луцького голкіпера та захисників та відкрили рахунок у матчі.
Заміни від Віктора Богатиря дещо підсилили гру «Волині», і останню частину поєдинку «червоно-білі» провели ударно. Іранський легіонер «Волині» Ханазарі Сіаваш міг і сам зрівнювати рахунок – після його удару голкіпер з неймовірною важкістю перевів «кулястого» на кутовий.
На 85-й хвилині його ж прорив не за правилами зупинили данські суперники – однак свисток арбітра замість логічного пенальті промовчав. Утім, справедливість відновилася за якусь хвилину: Сіаваш, отримавши пас від Назарія Мухи, покотив на набігаючого Вадима Страшкевича, який «поклав» м'яч у дальню дев’ятку.
1:1 – «Волинь» демонструє характер та готується до наступних товариських поєдинків у Туреччині.
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