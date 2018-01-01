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«Волинь» вирвала нічию на останніх хвилинах матчу із данцями

«Волинь» вирвала нічию на останніх хвилинах матчу із данцями
Поступаючись у товариському матчі із данським «Нестведом», луцька «Волинь» зуміла проявити характер та відігратися на останніх хвилинах.

Про це повідомили у прес-службі луцького ФК.

У першому таймі обидві команди створили по одному стовідсотковому моменту, однак кожного разу виконавцям вирішальних ударів не вистачало якихось сантиметрів для влучного завершення своїх атак. Ситуація у грі змінилася на початку другого тайму, коли суперники скористалися випадковим непорозумінням луцького голкіпера та захисників та відкрили рахунок у матчі.

Заміни від Віктора Богатиря дещо підсилили гру «Волині», і останню частину поєдинку «червоно-білі» провели ударно. Іранський легіонер «Волині» Ханазарі Сіаваш міг і сам зрівнювати рахунок – після його удару голкіпер з неймовірною важкістю перевів «кулястого» на кутовий.

На 85-й хвилині його ж прорив не за правилами зупинили данські суперники – однак свисток арбітра замість логічного пенальті промовчав. Утім, справедливість відновилася за якусь хвилину: Сіаваш, отримавши пас від Назарія Мухи, покотив на набігаючого Вадима Страшкевича, який «поклав» м'яч у дальню дев’ятку.

1:1 – «Волинь» демонструє характер та готується до наступних товариських поєдинків у Туреччині.

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Теги: футбол, Волинь
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