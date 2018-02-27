Невдале пограбування: жінки відправили злодія в реанімацію
Сьогодні, 02:49
В американському місті Талса (штат Оклахома, США) озброєний дробовиком 36-річний чоловік намагався пограбувати магазин алкогольних напоїв. Однак отримав важкі поранення і наразі перебуває у реанімації.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Справа у тому, що 30-річна Ешлі та її мати Тіна Ринг не розгубилися, непомітно дістали пістолет, захований під прилавком, і кілька разів вистрілили у нападника.
Але після першої невдалої спроби пограбування злодій повернувся в магазин.
Під час бійки грабіжникові вдалося обеззброїти жінку, але дочка підібрала пістолет і вистрілила злочинцеві в спину.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Справа у тому, що 30-річна Ешлі та її мати Тіна Ринг не розгубилися, непомітно дістали пістолет, захований під прилавком, і кілька разів вистрілили у нападника.
Але після першої невдалої спроби пограбування злодій повернувся в магазин.
Під час бійки грабіжникові вдалося обеззброїти жінку, але дочка підібрала пістолет і вистрілила злочинцеві в спину.
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Коментарі 1
в голову стриляти треба.
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