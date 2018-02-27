Невдале пограбування: жінки відправили злодія в реанімацію





Про це повідомляють



Справа у тому, що 30-річна Ешлі та її мати Тіна Ринг не розгубилися, непомітно дістали пістолет, захований під прилавком, і кілька разів вистрілили у нападника.



Але після першої невдалої спроби пограбування злодій повернувся в магазин.



Під час бійки грабіжникові вдалося обеззброїти жінку, але дочка підібрала пістолет і вистрілила злочинцеві в спину.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В американському місті Талса (штат Оклахома, США) озброєний дробовиком 36-річний чоловік намагався пограбувати магазин алкогольних напоїв. Однак отримав важкі поранення і наразі перебуває у реанімації.Про це повідомляють Факти ICTV Справа у тому, що 30-річната її матине розгубилися, непомітно дістали пістолет, захований під прилавком, і кілька разів вистрілили у нападника.Але після першої невдалої спроби пограбування злодій повернувся в магазин.Під час бійки грабіжникові вдалося обеззброїти жінку, але дочка підібрала пістолет і вистрілила злочинцеві в спину.

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