Військові відбили атаку терористів біля Горлівки: відео нічного бою
Сьогодні, 04:04
Волонтери оприлюднили відео нічного бою, під час якого українські бійці відбили атаку бойовиків. Бій відбувся біля окупованої Горлівки.
Відео бою оприлюднили волонтери фонду «Повернись живим», - інформує 24 канал.
При цьому українські бійці кажуть, що у них стріляють саме кадрові російські військові.
«Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї «зеленки» метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали. Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, «трійка» ДРГ підповзає і починає «кошмарити», – розповідають військові.
Також бійці додають, що на днях лави бойовиків поповнили новобранці, адже останнім часом ворог воює з особливим завзяттям.
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Відео бою оприлюднили волонтери фонду «Повернись живим», - інформує 24 канал.
При цьому українські бійці кажуть, що у них стріляють саме кадрові російські військові.
«Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї «зеленки» метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали. Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, «трійка» ДРГ підповзає і починає «кошмарити», – розповідають військові.
Також бійці додають, що на днях лави бойовиків поповнили новобранці, адже останнім часом ворог воює з особливим завзяттям.
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