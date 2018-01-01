Військові відбили атаку терористів біля Горлівки: відео нічного бою





Відео бою оприлюднили волонтери фонду «Повернись живим», - інформує



При цьому українські бійці кажуть, що у них стріляють саме кадрові російські військові.



«Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї «зеленки» метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали. Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, «трійка» ДРГ підповзає і починає «кошмарити», – розповідають військові.



Також бійці додають, що на днях лави бойовиків поповнили новобранці, адже останнім часом ворог воює з особливим завзяттям.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери оприлюднили відео нічного бою, під час якого українські бійці відбили атаку бойовиків. Бій відбувся біля окупованої Горлівки.Відео бою оприлюднили волонтери фонду «Повернись живим», - інформує 24 канал При цьому українські бійці кажуть, що у них стріляють саме кадрові російські військові.«Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї «зеленки» метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали. Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, «трійка» ДРГ підповзає і починає «кошмарити», – розповідають військові.Також бійці додають, що на днях лави бойовиків поповнили новобранці, адже останнім часом ворог воює з особливим завзяттям.

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