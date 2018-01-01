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Військові відбили атаку терористів біля Горлівки: відео нічного бою

Військові відбили атаку терористів біля Горлівки: відео нічного бою
Волонтери оприлюднили відео нічного бою, під час якого українські бійці відбили атаку бойовиків. Бій відбувся біля окупованої Горлівки.

Відео бою оприлюднили волонтери фонду «Повернись живим», - інформує 24 канал.

При цьому українські бійці кажуть, що у них стріляють саме кадрові російські військові.

«Вони часто виходять, майже кожен день майже щоночі. Ось до тієї «зеленки» метрів 400, а внизу там вузький яр. Вони тим яром підходять ще ближче. Він хоч і замінований, але стежку вони вже протоптали. Вчора ось на метрів 200 підійшли. Працювали за класичною схемою російського спецназу: поки артилерія нам не дає навіть голову підняти, «трійка» ДРГ підповзає і починає «кошмарити», – розповідають військові.

Також бійці додають, що на днях лави бойовиків поповнили новобранці, адже останнім часом ворог воює з особливим завзяттям.



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Теги: війна з Росією, АТО
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