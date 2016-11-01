Суддя Лозовський заявляє про тиск із боку правоохоронців

Лозовський Олександр Анатолійович звернувся до ВРП та Генеральної прокуратури України із повідомленням про втручання в діяльність судді, яке полягає у здійсненні неправомірного тиску на нього у формі залякування з боку правоохоронних органів з незаконним використанням наданих їм повноважень.



Суддя стверджує, що кримінальне провадження за відсутності правових підстав ініційовано правоохоронними органами з метою впливу на суд та підриву його авторитету на регіональному рівні, – йдеться в повідомленні на



Зокрема, Лозовський О.А. повідомляє, що 23 лютого 2018 року близько двадцяти невідомих осіб за відсутності правових підстав та судового рішення, без пред’явлення службових посвідчень увірвалися до приміщення Волинського окружного адміністративного суду.



Під час вторгнення було пошкоджено електронний замок на вхідних дверях в адміністративне крило будівлі. Невідомі особи увірвалися до приймальні голови суду, утримуючи на місцях працівників апарату суду, потім − до його службового кабінету, вибили двері до суміжного з кабінетом приміщення, яке є запасним входом до службового кабінету.



Голову суду повідомили, що під час проведення огляду місця події було вилучено грошові кошти в сумі 1000 доларів США, грошові кошти в національній валюті, банківські картки, картки торгових закладів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мобільний телефон та системний блок робочого комп’ютера, які знаходились у суміжному з кабінетом голови суду приміщенні.



Водночас працівники правоохоронних органів під час перебування в приміщенні суду вилучили жорсткий диск відеореєстратора камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні суду. Копії акта вилучення майна працівнику апарату суду вручено не було.



Лозовський О.А. зазначає, що фактично було проведено обшук службового кабінету та суміжного з ним приміщення, слідчі дії було проведено за його відсутності та за відсутності ухвали слідчого судді, чим було порушено вимоги статей 233, 237 Кримінального процесуального кодексу України.



Копії протоколу огляду місця події, у якому зафіксовано факти вилучення грошових коштів, а також іншого майна, що належать судді, йому вручено не було.



Наслідками проведення таких слідчих дій стало блокування роботи суду в другій половині дня 23 лютого 2018 року і значний розголос в засобах масової інформації та на сайтах правоохоронних органів про нібито вчинення злочину головою суду.



Із записів камер відеоспостереження, копії яких було збережено, вбачається, що невідомі особи неодноразово безперешкодно заходили до службового кабінету голови суду через запасний вихід та суміжне приміщення і, за твердженням судді, мали достатньо часу в ньому перебувати, переконавшись у відсутності судді. Протягом цього часу особи мали доступ до шафи для одягу до початку здійснення відеофіксації слідчої дії, появи слідчого та понятих. Такі дії правоохоронних органів є, на думку судді, незаконними та протиправними.



У повідомленні до ВРП Лозовський О.А. звертає увагу, що саме у шафі для одягу в суміжному зі службовим кабінетом приміщенні, в якому є запасний вихід до його службового кабінету та вхід з коридору, було виявлено грошові кошти у сумі 1000 доларів США.



Таким чином, суддя вважає, що правоохоронними органами було порушено принцип презумпції невинуватості при інформуванні громадськості про хід слідчих дій стосовно нього.



Голова Волинського окружного адміністративного суду Лозовський О.А. вважає, що такі дії працівників правоохоронних органів були вчинені з метою незаконного тиску на нього як на суддю та голову суду у формі залякування для підриву його авторитету та авторитету Волинського окружного адміністративного суду і є продовженням здійснення незаконного тиску, про який було повідомлено ВРП, Генерального прокурора та Раду суддів України

7 лютого 2018 року.



Відповідно до статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддею фактів та ухвалено відповідне рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинського окружного адміністративного судузвернувся до ВРП та Генеральної прокуратури України із повідомленням про втручання в діяльність судді, яке полягає у здійсненні неправомірного тиску на нього у формі залякування з боку правоохоронних органів з незаконним використанням наданих їм повноважень.Суддя стверджує, що кримінальне провадження за відсутності правових підстав ініційовано правоохоронними органами з метою впливу на суд та підриву його авторитету на регіональному рівні, – йдеться в повідомленні на порталі Судової влади України.Зокрема, Лозовський О.А. повідомляє, що 23 лютого 2018 року близько двадцяти невідомих осіб за відсутності правових підстав та судового рішення, без пред’явлення службових посвідчень увірвалися до приміщення Волинського окружного адміністративного суду.Під час вторгнення було пошкоджено електронний замок на вхідних дверях в адміністративне крило будівлі. Невідомі особи увірвалися до приймальні голови суду, утримуючи на місцях працівників апарату суду, потім − до його службового кабінету, вибили двері до суміжного з кабінетом приміщення, яке є запасним входом до службового кабінету.Голову суду повідомили, що під час проведення огляду місця події було вилучено грошові кошти в сумі 1000 доларів США, грошові кошти в національній валюті, банківські картки, картки торгових закладів, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, мобільний телефон та системний блок робочого комп’ютера, які знаходились у суміжному з кабінетом голови суду приміщенні.Водночас працівники правоохоронних органів під час перебування в приміщенні суду вилучили жорсткий диск відеореєстратора камер відеоспостереження, встановлених у приміщенні суду. Копії акта вилучення майна працівнику апарату суду вручено не було.Лозовський О.А. зазначає, що фактично було проведено обшук службового кабінету та суміжного з ним приміщення, слідчі дії було проведено за його відсутності та за відсутності ухвали слідчого судді, чим було порушено вимоги статей 233, 237 Кримінального процесуального кодексу України.Копії протоколу огляду місця події, у якому зафіксовано факти вилучення грошових коштів, а також іншого майна, що належать судді, йому вручено не було.Наслідками проведення таких слідчих дій стало блокування роботи суду в другій половині дня 23 лютого 2018 року і значний розголос в засобах масової інформації та на сайтах правоохоронних органів про нібито вчинення злочину головою суду.Із записів камер відеоспостереження, копії яких було збережено, вбачається, що невідомі особи неодноразово безперешкодно заходили до службового кабінету голови суду через запасний вихід та суміжне приміщення і, за твердженням судді, мали достатньо часу в ньому перебувати, переконавшись у відсутності судді. Протягом цього часу особи мали доступ до шафи для одягу до початку здійснення відеофіксації слідчої дії, появи слідчого та понятих. Такі дії правоохоронних органів є, на думку судді, незаконними та протиправними.У повідомленні до ВРП Лозовський О.А. звертає увагу, що саме у шафі для одягу в суміжному зі службовим кабінетом приміщенні, в якому є запасний вихід до його службового кабінету та вхід з коридору, було виявлено грошові кошти у сумі 1000 доларів США.Таким чином, суддя вважає, що правоохоронними органами було порушено принцип презумпції невинуватості при інформуванні громадськості про хід слідчих дій стосовно нього.Голова Волинського окружного адміністративного суду Лозовський О.А. вважає, що такі дії працівників правоохоронних органів були вчинені з метою незаконного тиску на нього як на суддю та голову суду у формі залякування для підриву його авторитету та авторитету Волинського окружного адміністративного суду і є продовженням здійснення незаконного тиску, про який було повідомлено ВРП, Генерального прокурора та Раду суддів України7 лютого 2018 року.Відповідно до статті 73 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» вказане повідомлення внесено до реєстру повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя. Вищою радою правосуддя буде проведено перевірку викладених суддею фактів та ухвалено відповідне рішення.

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